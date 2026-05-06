快訊

五六年級生共同陰影…共用毛巾一人感染全家治療 嚴重恐失明

關鍵48小時！傳美伊接近達成停戰協議 30天內逐步解封荷莫茲海峽

學生淪血汗勞工？中正大學遭搜索5生3師到案 嘉義地檢署證實了

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林青農遭深偽冒用賣蒜詐騙 籲民眾勿上當

中央社／ 雲林縣6日電

雲林縣青農林煌智種植蒜頭多年，他今天說，去年接獲消費者來電指收到的商品產地為「中國山東」，才知道他個人影像及聲音被深偽變造販賣農產，今年新蒜將上市籲民眾別受騙。

林煌智今天在民進黨雲林縣議員蔡岳儒、顏嘉葦及縣議員參選人郭佩瑄陪同下開記者會，以「母湯信AI若無你會唉」為主軸，提醒大家別被一頁式網站或AI製作的影片詐騙，並呼籲民眾勿買、勿食用來路不明的商品。

林煌智說，去年有接到消費者來電反映，購買「林煌智在網路上推銷的糖醋蒜、蒜蓉醬產品」，結果貨到付款後，商品的產地為「中國山東」。

他表示，民眾告知是看網路上的影片及一頁式網站，且其網路商品售價高於他的，感嘆詐騙猖狂；並強調，自有品牌品質嚴格控管，只有雲林縣府的平台、自身通路銷售，絕無代言任何中國產品，或者將自行開發的品牌授權中國產品使用，目前已知有8人受害。

蔡岳儒指出，林煌智遭AI深偽變造非單一個案，苗栗紅棗、台南芒果等農產也有類似情況，不肖商人妄想打擊台灣農業，目的是要毒害台灣，讓人民對政府失去信任，呼籲各界正視問題，也會請縣府協助農民多方面行銷。

顏嘉葦說，通常會被假冒的人事物，往往都比較優秀、比較好，台灣製造的產品與生產的農產，品質一級棒，才會被中國假冒，目前為止還沒聽過有哪些國家會假冒中國的品牌，中國就是山寨國。且來路不明的商品恐有食安問題，呼籲政府應有作為。

郭佩瑄強調，AI變造影像假冒台灣農產品牌問題日益嚴重，提醒民眾應該要選購，標示清楚的「台灣製」產品，才不會花錢傷身體。

民進黨 雲林 產地

延伸閱讀

影／假冒立委鄭天財外甥名義 朱健銘揭竹縣原鄉爆土地詐騙案

影／偽造司法單位關防稱「三長會審」 詐團台南院檢旁演戲騙走6千萬

網購白沙屯媽祖外套「實名認證」 女遭詐2萬又被騙寄提款卡

太像也不行？山東男抖音發自拍照賣貝殼「激似習近平」 被判違規全刪了

相關新聞

假公安勾結銀樓精品店盜刷銀聯卡 詐騙大陸人洗錢1.1億

王姓男子涉嫌組洗錢水房，以詐騙大陸人取得的銀聯卡號綁定手機，向合作的3家銀樓、1家精品店假交易刷卡換現金，1年洗錢1.1億元。刑事局拘提11人依詐欺等罪移送，檢方聲押王及4名業者等共8人獲准，命其他人

保險公司要退6千元！作家點進「官網」識破異狀：一填資料就完了

退你好幾千，只限一天內填寫資料。這種看似撿到錢的通知，其實可能是詐騙新招。作家黃大米在臉書發文提醒，近日收到一封假冒保險公司寄出的「退款通知」，聲稱可退還6000多元，但要求在20小時內填寫資料，讓她

大陸「錸金」無懼火燒、檢測儀 連騙高雄2銀樓...業者曝手法

黃姓男子涉嫌自大陸取得摻有金屬「錸」的假金飾，連續詐騙高雄兩家銀樓，得手74萬元，今被高雄地檢署依詐欺罪嫌起訴；「錸」熔點高達攝氏3186度，比黃金熔點還高，銀樓表示，若未剪開以火燒再用機器檢測，單以

網購高價盤子被當「盤子」？男子變賣金飾差點被詐120萬元

彰化市70歲蘇姓老翁從網上看上每個要價9萬9千元的造型盤子，日前前往銀行準備匯款時，行員認判斷疑被詐騙，警方據報趕到，發現他身上帶有120萬元現金， 是變賣金飾所得，準備持續匯款，經員警勸說下，才打消

高雄通緝男狸貓換太子 假買家騙走2支iPhone落網

涉詐欺案通緝的羅姓男子佯裝買手機，卻趁賣家不注意，暗地狸貓換太子，將便宜舊手機換入賣家的iPhone手機盒內，聲稱要去車上拿錢，便一去不回，等到賣家打開手機盒才發現手機遭調包。

「金包銀」假金大陸流入台灣 男連騙兩銀樓獲利74萬

近年黃金價格高漲，黃姓男子涉嫌自大陸取得摻有金屬「錸」的假金飾，連續詐騙高雄兩家銀樓，獲利逾74萬元，直到銀樓發現黃金有異，才發現被騙上當，高雄地檢署偵結，依詐欺罪嫌起訴黃男，並法院具體求刑有期徒刑3

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。