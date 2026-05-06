雲林青農遭深偽冒用賣蒜詐騙 籲民眾勿上當

雲林縣青農林煌智種植蒜頭多年，他今天說，去年接獲消費者來電指收到的商品產地為「中國山東」，才知道他個人影像及聲音被深偽變造販賣農產，今年新蒜將上市籲民眾別受騙。

林煌智今天在民進黨雲林縣議員蔡岳儒、顏嘉葦及縣議員參選人郭佩瑄陪同下開記者會，以「母湯信AI若無你會唉」為主軸，提醒大家別被一頁式網站或AI製作的影片詐騙，並呼籲民眾勿買、勿食用來路不明的商品。

林煌智說，去年有接到消費者來電反映，購買「林煌智在網路上推銷的糖醋蒜、蒜蓉醬產品」，結果貨到付款後，商品的產地為「中國山東」。

他表示，民眾告知是看網路上的影片及一頁式網站，且其網路商品售價高於他的，感嘆詐騙猖狂；並強調，自有品牌品質嚴格控管，只有雲林縣府的平台、自身通路銷售，絕無代言任何中國產品，或者將自行開發的品牌授權中國產品使用，目前已知有8人受害。

蔡岳儒指出，林煌智遭AI深偽變造非單一個案，苗栗紅棗、台南芒果等農產也有類似情況，不肖商人妄想打擊台灣農業，目的是要毒害台灣，讓人民對政府失去信任，呼籲各界正視問題，也會請縣府協助農民多方面行銷。

顏嘉葦說，通常會被假冒的人事物，往往都比較優秀、比較好，台灣製造的產品與生產的農產，品質一級棒，才會被中國假冒，目前為止還沒聽過有哪些國家會假冒中國的品牌，中國就是山寨國。且來路不明的商品恐有食安問題，呼籲政府應有作為。

郭佩瑄強調，AI變造影像假冒台灣農產品牌問題日益嚴重，提醒民眾應該要選購，標示清楚的「台灣製」產品，才不會花錢傷身體。