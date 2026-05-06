假公安勾結銀樓精品店盜刷銀聯卡 詐騙大陸人洗錢1.1億

王姓男子涉嫌組洗錢水房，以詐騙大陸人取得的銀聯卡號綁定手機，向合作的3家銀樓、1家精品店假交易刷卡換現金，1年洗錢1.1億元。刑事局拘提11人依詐欺等罪移送，檢方聲押王及4名業者等共8人獲准，命其他人30萬元交保或限制住居。

警方調查，42歲王姓男子替詐騙集團洗錢，由竹聯幫信堂承信會成員25歲葉姓、39歲林姓男子擔任幹部，與53歲黃姓、47歲黃姓、45歲蘇姓男子分別在新北市中和及台北市中山、內湖區經營的銀樓合作，53歲黃男的45歲吳姓妻子在北市大安區經營精品店，也配合運作。

詐團境外機房假冒公安致電大陸民眾，以涉及刑案誘使提供銀聯卡號，將卡號綁定自行設計的手機App；王旗下刷手赴銀樓、精品店假交易買黃金或飾品，持用手機感應刷卡，於刷卡簽單偽造被害人簽名。

收單銀行誤信為合法交易，撥款至銀樓或服飾店銀行帳戶，葉、林駕駛桃園市某團膳公司汽車赴銀樓或服飾店收取現金。警方清查，2024年12月至今年2月洗錢1億1700萬元，銀樓、服飾店抽取20%，據公安調查已清出18人被騙1439萬元。

刑事局偵二大隊第一隊接獲情資指有銀樓與詐團勾結，提供刷銀聯卡換現金，去年11月20日、今年2月3日及上月14日搜索銀樓、精品店及團膳公司，拘提王等12人，包括3名刷手。王否認洗錢，相關業者坦承供刷卡換現金，稱不知是詐騙贓款。

警詢後依加重詐欺、偽造文書、洗錢防制法、組織犯罪防制條例、銀行法、詐欺危害防制條例等罪移送，檢方聲押禁見王等8人獲准，命蘇、吳女各30萬元交保，團膳公司負責人黃姓男子限制住居。

警方查扣現金及帳戶款項共2435萬元、手機25支、刷卡簽單及發票數批、銀樓帳冊數批、精品包及手表數件、賓士汽車1輛等證物。

王姓男子涉組水房，以詐騙大陸人取得的銀聯卡號，向3家銀樓、1家精品店假交易刷卡換現金，洗錢1.1億元，刑事局拘提11人移送。記者李奕昕／攝影

王姓男子涉組水房，以詐騙大陸人取得的銀聯卡號，向3家銀樓、1家精品店假交易刷卡換現金，洗錢1.1億元，刑事局拘提11人移送。記者李奕昕／翻攝

王姓男子涉組水房，以詐騙大陸人取得的銀聯卡號，向3家銀樓、1家精品店假交易刷卡換現金，洗錢1.1億元，刑事局拘提11人移送。記者李奕昕／攝影

王姓男子涉組水房，以詐騙大陸人取得的銀聯卡號，向3家銀樓、1家精品店假交易刷卡換現金，洗錢1.1億元，刑事局拘提11人移送。記者李奕昕／翻攝