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大陸「錸金」無懼火燒、檢測儀 連騙高雄2銀樓..業者曝手法

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

黃姓男子涉嫌自大陸取得摻有金屬「錸」的假金飾，連續詐騙高雄兩家銀樓，得手74萬元，今被高雄地檢署依詐欺罪嫌起訴；「錸」熔點高達攝氏3186度，比黃金熔點還高，銀樓表示，若未剪開以火燒再用機器檢測，單以高溫並無法分辨真假。

檢警調查，黃男與綽號「徐子豪」看中黃金價格高漲，今年初黃男先至中國大陸，向「徐子豪」領取混入黃金密度接近的稀有金屬「錸」等假金。

今年3月1日下午，黃男拿著假金前往左營區某家銀樓變賣，因機器、火燒驗不出假金，業者誤信為純金，當場交付現金37萬元。 得手不到一小時，當天下午5時51分，黃男又轉往三民區另一家銀樓，以同樣手法再騙得37萬300元。

據了解，黃男變賣的金飾為項鍊，一開始先戴在身上，一進一樓便問業者「會不會扣重」，因變賣時間正逢美伊戰爭開打，銀樓湧入不少購金人潮，業者不查，僅以火燒確認是真金後，便讓黃男變賣得逞。

「錸」熔點高達攝氏3186度，密度與黃金差異不大，銀樓業者說，假金摻來，通常比例都不高，約為4分之1的「錸」混入純金，才不容易辨識出來。

業者說，目前銀樓多半備有光譜儀，但除非分析儀器的解析能力很好，否則不易辨識摻有「錸」的黃金；另外，若用火燒法驗金，因錸與金的熔點差異大，率先熔融的金會把錸包在裡面，即使火燒後再用光譜儀檢測，也會導致機器誤判，除非將金條剪開，才有可能分辨真假。

業者無奈，一般銀樓驗金，若為黃金飾品，考量工錢一般不太會剪開化驗，只能透過火燒、光譜儀驗金，如果錸與真金比例混和適中，很難分辨真假。

被黃男以假金矇混過關的受害銀樓說，黃男變賣的假金約2兩多重，換算有4分之3是純金，4分之1是「錸」，「錸」的比例不高，因此外觀、比重都與真金沒什麼差異，才會害他們誤認是純金，未來一定會更小心。

黃男靠假金成功騙過銀樓變賣現金被起訴。示意圖／Pexels
黃男靠假金成功騙過銀樓變賣現金被起訴。示意圖／Pexels

黃金 銀樓 大陸

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