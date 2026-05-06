保險公司要退6千元！作家點進「官網」識破異狀：一填資料就完了

作家黃大米在臉書發文提醒，近日收到一封假冒保險公司寄出的「退款通知」，聲稱可退還6000多元，但要求在20小時內填寫資料，讓她察覺異狀。 示意圖／ingimage

退你好幾千，卻限時一天內填寫資料？這種看似撿到錢的通知，其實是詐騙新招。作家黃大米在臉書發文提醒，近日收到一封假冒保險公司寄出的「退款通知」，聲稱可退還6000多元，但要求在20小時內填寫資料，讓她察覺異狀。

她指出，點入連結後，網頁外觀跟真正的官網幾乎一樣，但無法連結至其他頁面，反而持續要求輸入信用卡資料，研判為詐騙手法，提醒民眾提高警覺。

她呼籲，若收到類似通知，切勿直接填寫個資或信用卡資訊，應先聯繫保險業務或官方客服確認，以免遭盜刷。

國泰證券提醒，金融詐騙案件近年持續增加，詐騙集團常透過假冒銀行、保險公司或證券機構，設計高度擬真的網站與信件內容，並搭配「退款通知」、「帳號驗證」、「官方客服」等關鍵字，降低民眾戒心，誘導輸入個資或金融資訊。

常見手法包括偽冒官方網站、建立假App或透過通訊軟體聯繫民眾，甚至以高獲利投資或退款名義進行詐騙。專家提醒，凡涉及信用卡、帳戶或驗證資料的要求，應優先透過官方管道查證，避免因一時疏忽造成財務損失。