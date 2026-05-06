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網購高價盤子被當「盤子」？男子變賣金飾差點被詐120萬元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市70歲蘇姓老翁從網上看上每個要價9萬9千元的造型盤子，日前前往銀行準備匯款時，行員認判斷疑被詐騙，警方據報趕到，發現他身上帶有120萬元現金， 是變賣金飾所得，準備持續匯款，經員警勸說下，才打消匯款，保住老本。

彰化警分局民生路派出所指出，蘇姓老翁當時前往銀行匯款時，經行員詢問用途，蘇姓老翁自稱要向一家網購公司蔡姓專員購買每個要價9萬9千元的「馬年造型盤子」，行員察覺價格異常且交易內容可疑，立即通報警方協助。

員警到場發現，蘇翁欲匯入的帳戶已被列為警示聯防通報帳戶，並檢視蘇的手機LINE對話紀錄，確認對方持續指示匯款，手法與近期假買賣詐騙如出一轍，經警方耐心說明詐騙慣用手法及實際案例，蘇翁才驚覺受騙，當場打消匯款念頭。

警方發現，蘇翁當天身上竟還攜帶高達120萬元現金，是變賣金飾所得，原本打算依對方指示陸續匯款。若未及時攔阻，後續恐遭持續誘騙，老保恐付諸流水。並警方勸說下，蘇翁已將款項存入合作社並償還部分貸款，成功守住辛苦積蓄。

彰化分局提醒，網購交易務必透過正規平台，對於高價商品或要求私下匯款者，應提高警覺、多方查證，必要時可撥打165反詐騙專線或向警方諮詢，並建議可多加利用內政部警政署「打詐儀表板」網址https://165dashboard.tw/，可隨時掌握最新詐騙趨勢，以避免受騙上當。

網購 詐騙

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