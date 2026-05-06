高雄通緝男狸貓換太子 假買家騙走2支iPhone落網

涉詐欺案通緝的羅姓男子佯裝買手機，卻趁賣家不注意，暗地狸貓換太子，將便宜舊手機換入賣家的iPhone手機盒內，聲稱要去車上拿錢，便一去不回，等到賣家打開手機盒才發現手機遭調包。

警方查出，待業中的羅姓男子（33歲）5月3日、4日利用這樣的手法，先後涉嫌騙走2名賣家的iPhone 14 pro、iPhone 17e等2支手機。

據警方了解，羅姓男子在社群平台發現有人要賣手機，4日與陳姓男子（35歲）相約到新興區林森路某超商面交，羅男趁陳男講電話疏於注意，暗地換走盒內的iPhone手機，再稱要去車上拿錢，便換走手機一去不回，等陳男打開手機盒，才發現手機遭調包。

昨天中午警方找去高雄市新興區羅男住處逮捕他到案，查出他3日也曾利用同樣手法，騙走另名賣家的手機，並查出他另涉詐欺案經桃園地檢署通緝，將他依詐欺罪嫌移送法辦。