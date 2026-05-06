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「金包銀」假金大陸流入台灣 男連騙兩銀樓獲利74萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

近年黃金價格高漲，黃姓男子涉嫌自大陸取得摻有金屬「錸」的假金飾，連續詐騙高雄兩家銀樓，獲利逾74萬元，直到銀樓發現黃金有異，才發現被騙上當，高雄地檢署偵結，依詐欺罪嫌起訴黃男，並法院具體求刑有期徒刑3年。

檢警調查，黃男與綽號「徐子豪」及不詳車手組成三人以上詐騙集團，集團看中黃金價格高漲，便由黃男至中國大陸，向「徐子豪」領取混入銅銀及與黃金密度接近的稀有金屬「錸」等假金。

今年3月1日下午，黃男拿著假金前往左營區某家銀樓變賣，因機器、火燒驗不出假金，業者誤信為純金，當場交付現金37萬元。 得手不到一小時，當天下午5時51分，黃男又轉往三民區另一家銀樓，以同樣手法再騙得37萬300元。

直到銀樓收金後進一步檢查，才發現黃男變賣的金塊摻有不同金屬，氣得報警抓人。

檢察官抨擊黃男正值青壯、身心健全，竟不思以合法途徑賺錢，反而加入詐騙集團，更隱匿所得、製造斷點，嚴重危害社會善良風俗及金融交易秩序，依詐欺罪嫌將黃男起訴，具體求刑有期徒刑3年。

黃男靠假金成功騙過銀樓變賣現金被起訴。示意圖／Pexels
黃男靠假金成功騙過銀樓變賣現金被起訴。示意圖／Pexels

黃金 銀樓 詐騙集團

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