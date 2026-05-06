詐團教用「假裝修估價單」騙行員 警識破用語攔下百萬

詐騙集團手法再進化！台中市59歲張姓婦人日前攜帶一張「裝潢估價單」至銀行，欲領取100萬元；但面對行員詢問雖堅稱款項用於房屋修繕，但警方到場識破估價單內出現「軟裝」等非台灣慣用語，隨即聯繫其家屬戳破謊言，成功守住張婦百萬積蓄。

豐原分局指出，上月29日下午豐原派出所接獲銀行通報，指稱張婦欲提領鉅款，且言詞閃爍、神情緊張，疑似受騙。員警趕抵現場後，張婦起初仍依詐騙集團教導的「劇本」應對，堅稱家裡近期需要裝修，並主動出示一份製作詳盡的估價單。

不過，承辦員警細心檢視該份文件時，發現該估價單雖條列各項工程費用，但內容卻出現「軟裝」、「家私」等非台灣本土慣用的建築術語，單位量詞也與國內商業習慣不符；警方研判這是詐團為規避銀行關懷提問所提供的「掩護懶人包」。

為讓張婦卸下心防，員警耐心勸說逾1小時，並聯繫張婦的女兒求證。其女接獲電話後一頭霧水，直言「家裡根本沒有要裝潢！」眼見謊言被親生女兒戳破，張婦這才坦承實情。

張婦表示，她先前加入一個網路投資群組，對方以「高獲利」虛擬貨幣投資為誘餌，誘騙其投入資金，並特別交代若行員詢問，務必出示該張估價單以應對。在員警舉出多起類似詐騙案例後，張婦才驚覺自己差點淪為肥羊，當場取消提款念頭。

豐原警方呼籲，詐騙集團常會教導被害人各種理由，（如房屋修繕、買黃金、親友借錢）來應對銀行臨櫃提款流程。民眾面對來路不明的投資管道應保持警覺，切勿輕信「低風險、高獲利」話術。若有疑慮，可撥打165反詐騙專線或110求證，保障資產安全。

59歲張姓婦人日前攜帶一張「裝潢估價單」至豐原一家銀行，欲領取100萬元。圖／豐原分局提供