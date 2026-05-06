假借貸真騙房 律師痛批非常惡劣 籲法律應課予金主代書1義務

詐騙手法推陳出新，近來出現1種騙房奪屋的詐騙手法，詐騙集團安排「代書」介紹金主，說服受害人把房子設定抵押借錢，等到受害人還不出錢，金主就會將其房子法拍還債。律師王至德在「法老王 - 王至德律師」臉書粉專披露假借貸真騙房的完美詐騙劇本，他表示，這種詐騙手法非常惡劣，簡直就是要把人連骨頭都吃乾抹淨。

王至德舉例，小美被加入一個投資群組，發現大家都在「賺錢」，自己也想跟著賺，卻沒有現金可以投資。這時群裡有個人自稱是代書，說認識金主可以幫忙借錢，還慫恿小美如果有房子可以借更多。於是小美傻傻地把居住的房子拿去，透過這個「代書」向「金主」借錢投資。後來小美才發現這個群組根本是詐騙，借來的錢全被騙光了。這時候「金主」開始瘋狂催債，等到小美還不出錢，就直接聲請法院拍賣小美的房子。最終，小美一家人因為一時的貪念，連遮風避雨的家都沒了。

「這是在現實世界發生好多次的真實事件」。王至德說，詐騙集團會先用各種「保證獲利」、「極高報酬」洗腦。等你心動想加碼卻沒錢時，只要你有不動產，他們就會「好心」帶你去找金主借錢。接著這些金主通常會搭配專屬的「代書」。代書除了介紹金主，還會幫你把房子設定抵押借錢出來。你以為拿去投資的錢，像丟入大海一去不回，但你借的錢可是要連本帶利還的。等到你還不出錢，金主就會跳出來，直接把你的房子法拍還債。

當受害人終於發現被騙去報警，「好笑的事就來了」。王至德表示，這個金主到了法庭上一定會裝無辜說，只是單純借錢賺利息，「哪知道他去投資詐騙？我也是受害者」，代書也會跟著喊冤辯稱只負責辦理抵押權設定的文書作業，「他們私下幹嘛我完全不知情」。

王至德表示，以往大部分的案件中，金主跟代書通常都能全身而退。「有趣的是，如果你去查這些代書的名字，會發現他們經常因為這類案件被告，但最後多半無罪，就算提告民事也沒用」。

「事實上，這些金主跟代書許多根本就是詐騙集團的同夥，或長期配合的共犯結構」。王至德表示，這些人巧妙利用「不知情第三人」這個完美的保護傘，逃避詐欺刑責，民事上還能合法吃掉你的房子。這根本是左手換右手，把受害人榨乾的完美劇本。

王至德說，甚至還會逼簽本票，再故意把本票轉給另一個人，讓那個人去聲請強制執行拍賣財產、扣薪水。如果受害人想抗辯自己是被騙才簽的，對方只會雙手一攤說不知情、是合法取得本票。基於「票據無因性」，「他能合法扣押你的財產，說白話一點，就是不管你當初為什麼簽這張票，反正票在他手上，你就是要給錢」。

犯罪集團就是吃定了這種「善意第三人」的保護傘。王至德說，現在詐騙這麼氾濫，如果真的要有效打擊這種騙房慘劇，就不能再讓這些明明知情的人繼續裝傻。法律應該要課予這些金主跟代書一定程序的「查證與防詐義務」。

王至德表示，其實律師跟會計師目前也被課予這種義務。如果律師跟會計師取得的報酬是不法所得，也有可能被以洗錢罪法辦。既然可以要求高風險行業的律師、會計師查證資金來源，要求金主或代書某種程度地去查驗交易合法性，似乎也不是不可行。

遇到明顯不合常理的高額借款設定，王至德表示，如果金主跟代書完全免除查證義務，甚至明明知情卻裝傻，跟參與犯罪有什麼兩樣？只會淪為詐騙集團反覆使用的洗錢工具。防詐不能只靠銀行櫃員苦口婆心，針對這些關鍵節點也該認真管管。

他提醒，詐騙金額與件數年年創新高。「你沒有被騙過，只是還沒遇到適合你的騙術而已」，不要對自己太自信了。