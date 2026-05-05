馬國男來台當車手18人被詐近百萬 2被害人提告求償獲准

馬來西亞鄭姓男子去年加入詐欺集團，來台接受通訊軟體Telegram暱稱「勝彥」等身分不詳者指示，在彰化縣多家超商、郵局和金融機構自動提款機，提領18名被害人合計約98萬元。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪判處鄭男應執行有期徒刑2年11月。可上訴。

鄭男被兩名受害者提告，請求附帶民事損害賠償，被判決應賠償陳姓被害人14萬99879元，及應賠償李姓被害人2萬9985元。

判決書指出，鄭男去年7月加入身分不詳、Telegram暱稱「勝彥」、「虎哥」等人所屬詐欺集團，來台假觀光真詐財。詐團透過社群軟體Threads佯為買家或賣家，佯稱要購物或贈送偶像周邊商品，18名被害人上當，各依詐團指示匯款到10個人頭帳戶，詐團司機徐姓男子（彰化地院另案審結）接受「勝彥」指示載鄭男到彰化縣多個鄉鎮市的超商、郵局、金融機構ATM提款，轉交給徐男或別的詐團成員。有被害人察覺遭詐，報警處理。

彰化地院審結，鄭男均坦承犯行，犯後態度尚可，兼衡他參與本案犯行的程度及分工角色、犯罪動機、目的、犯罪所造成的損害，暨他自陳智識程度、在馬來西亞從事殯葬業、收入、家庭生活與經濟狀況等一切情狀，定應執行的刑如主文，刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。