台南高分檢區域聯防打詐會議 檢方將聚焦導入AI應用工具追查金流

為強化區域聯防打詐機制運作效益，全面提升打擊詐欺犯罪量能，高等檢察署台南分署昨辦理區域聯防打詐會議，轄區各地檢署專責打詐業務成員均共同與會；未來將聚焦導入AI應用工具追查金流、強化跨境執法合作、健全關鍵產業監理機制，以及落實被害人保護措施。

台南高分檢指出，依據高等檢察署指示，由主任檢察官葉麗琦規劃辦理「115年臺南區區域聯防打詐會議」，昨天會議由檢察長黃玉垣主持，高檢署主任檢察官吳慧蘭、高檢署暨台南高分檢及轄區各檢察署專責打詐業務主任檢察官、檢察官與檢察事務官等均共同與會。

會議分別由雲林、嘉義、台南地檢署轄區主任檢察官蔡勝浩、陳靜慧、郭書鳴就現階段打詐情勢、查緝現況、遭遇問題及建議等進行業務報告，並分享轄區內關於假幣商、外籍車手集團、跨境電商與機房、假投資網站等詐欺案件之破獲歷程與偵查心得。

高檢署檢察官卓俊忠就懲詐2.0成效、策略及策進作為進行專題報告，對於懲詐策略與成效、公私協力效能、強化防制人頭衍生詐欺及洗錢作為、成少共犯之查緝困境與作為等議題進行重點指示與建議。

高檢署檢察官吳宇軒及劉仕國分享查緝實務之黑莓卡、網際網路、國際漫遊、通訊app如line調閱作業等，與其他部會如NCC通訊傳播委員會及數位發展部相關單位密切聯繫合作，以全面提升阻詐量能。

綜合座談階段，聚焦於當前打詐實務重點，就人頭門號查緝與源頭防制作為、預警中心通報及應變機制優化、虛擬貨幣金流追查與扣押變價實務，以及與金融機構間之協調合作等議題充分討論。

針對近來外籍人士涉入詐欺集團案件增加之趨勢，提供偵辦經驗及查緝策略交換意見，與會人員一致認為，唯有持續整合跨機關資源、透過多面向交流分享，深化橫向合作，方能精進科技偵查實力，精準溯源追查犯罪網絡。

台南高分檢指出，在法務部等上級機關統籌指導下，將持續依循行政院「打詐綱領2.0」政策方向，整合各項資源強化查緝作為，強化區域協作量能，以守護民眾財產安全為核心任務。

未來將聚焦導入AI應用工具追查金流、強化跨境執法合作、健全關鍵產業監理機制，以及落實被害人保護措施，並從「識詐、防詐、堵詐、阻詐、懲詐」五大策略面向同步推進，嚴正執法具體求刑打擊詐騙、以守護全民權益。

台南高分檢昨天舉辦區域聯防打詐會議，由檢察長黃玉垣主持，高檢署主任檢察官吳慧蘭及高檢署、台南高分檢轄區專責打詐業務成員均共同與會。記者袁志豪／翻攝