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「差一點」就會中招 警拍片揭發票假中獎詐騙
雲端發票中獎猖獗，高雄市警前鎮分局拍攝防詐短片，用「烏龍茶」或「鳥龍茶」的一點差別，產生的幽默橋段，提醒民眾，詐騙常藏在「差一點」的細節裡。
影片從招牌「多一點」的趣味開場，帶出常見的「雲端發票中獎」詐騙手法，騙民眾點連結、填信用卡等個資，最後受騙人沒領到獎，卻被騙走個資、信用卡，不是領獎，是信用卡被盜刷、錢被領走。
前鎮警分局長黃元民在短片中，清楚整理2大發票中獎防詐重點，表示政府網站網址最後，一定是「.gov.tw」，不是藏在中間當配角；領獎不會要民眾交出信用卡號和驗證碼，「誰要誰就是詐騙」。
前鎮警分局表示，高雄市前鎮區今年1到4月詐騙案件405件，比去年同期465件下降，但「假中獎、真盜刷」卻逆勢暴衝，從5件暴增到13件，成長高達160%，請民眾提防。
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