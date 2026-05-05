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影／假冒立委鄭天財外甥名義 朱健銘揭竹縣原鄉爆土地詐騙案

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹原住民部落驚傳詐騙，縣議員朱健銘今於總質詢揭露，有民眾假借立委鄭天財外甥身分，並以代辦專業名義博取信任，鎖定對原住民土地制度不熟悉或急需資金的族人下手，涉嫌詐取個資、印章及相關證件，甚至誘導辦理土地移轉或貸款，目前已知至少3人受害並報警處理，情況令人憂心。

朱健銘表示，化名「田野原」的男子長期出入五峰、尖石部落，透過協助販售農產、免費除草及宗教活動建立信任後，誇稱擁有數十甲原保地，並以每甲年補償6萬元吸引投資，甚至自稱為立委鄭天財外甥，讓民眾誤信其背景。

他指出，對方假冒代書，聲稱可協助將原保地回復至原民名下，誘使被害人交付證件與印章，部分族人恐在不知情下土地權利已遭異動；且多鎖定年長、身障或經濟弱勢者，趁其急需用錢與資訊不足行騙，造成更大損失。

朱健銘也向立委鄭天財確認並無此名外甥，並呼籲縣府加強部落防詐宣導與溝通，提升族人對土地權益與法規認知，避免類似案件再發，保障財產安全。

縣長楊文科則強調，山區資訊流通相對不便，部分族人對相關法規理解有限，但原保地移轉或回復私有的程序相當嚴謹，須經鄉公所會勘與實地審查，確認當事人意願與資格，後續再由縣府複審及地政機關辦理登記，層層把關之下，土地遭詐騙移轉的難度極高。盡管如此，他仍要求原民處持續加強宣導，提升族人警覺，確保資訊透明，全面防堵不法行為，保障原住民土地與財產安全。

原民處長雲天寶表示，近期確實觀察到有業者以「代辦」名義宣傳土地移轉服務，可能衍生詐騙疑慮，因此已結合媒體、村里長及部落網絡加強宣導。不過目前僅屬零星訊息，尚未接獲具體陳情案件，仍會持續掌握狀況、提高警覺。

地政處長陳杰煙表示，原保地移轉須經初審、縣府複審及地政機關登記等多重把關，制度設計在於保障族人權益；近來詐騙多集中於權利關係複雜的土地案件，若有疑慮將通報警方並關懷當事人，去年已攔阻詐騙金額逾千萬元。

縣議員朱健銘今於總質詢揭露，有民眾假借國民黨籍立委鄭天財外甥身分，涉嫌詐取個資、印章及相關證件，甚至誘導辦理土地移轉或貸款。記者郭政芬／攝影
縣議員朱健銘今於總質詢揭露，有民眾假借國民黨籍立委鄭天財外甥身分，涉嫌詐取個資、印章及相關證件，甚至誘導辦理土地移轉或貸款。記者郭政芬／攝影

朱健銘也向鄭天財確認並無此名外甥，並呼籲縣府加強部落防詐宣導與溝通。記者郭政芬／攝影
朱健銘也向鄭天財確認並無此名外甥，並呼籲縣府加強部落防詐宣導與溝通。記者郭政芬／攝影

立委 新竹 原住民

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