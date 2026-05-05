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影／台中警防詐宣導再進化 聯手市占第一社區管理APP 精準防詐無死角

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

面對日新月異的詐騙手法，台中市第二分局防詐宣導再進化，今年5月1日正式推出全台首創的「社區智慧防詐模式」，跨界攜手全台市占率第一的社區管理平台「智生活」App，透過智慧化系統，精準將最新防詐資訊直接推播至住戶手機，讓民眾在處理生活事務的同時，也能零時差掌握防詐警訊，達到「一兼二顧」的最佳宣導效益。

第二警分局表示，「智生活」App目前已成功導入全台超過1萬個社區，是許多大樓住戶日常領取包裹、繳交管理費、預約公設、查看社區公告的必備數位工具，著眼該平台極高的使用率、生活黏著度，首次將防詐宣導與社區平台深度結合，更在此次合作企劃中，將App內的可愛吉祥物「智寶」化身為警察角色，親切帶領住戶學習識詐、防詐技巧。

二分局指出，民眾只需透過App，即可一鍵瀏覽內政部警政署的「打詐儀錶板」，還能快速連結至「臺中市政府警察局」及「中市警二分局」的臉書粉絲專頁。

第二分局長鍾承志說，現代詐騙集團頻繁利用高科技工具、社群平台犯罪，其手法具備高度的隱蔽性與即時性，因此警方的宣導策略更必須與時俱進。

鍾承志強調，這次結合社區生活App傳遞資訊，正是期盼讓防詐觀念自然融入民眾的日常場景中。運用科技力量在第一線打造堅實的社區防詐守護網，使各家各戶皆能即時接收重要警訊。

警方呼籲，無論詐騙話術如何翻新，民眾若接獲任何可疑訊息或來電，務必保持冷靜。切勿因一時慌張而點選不明網址連結，或依照對方指示操作提款機及網路轉帳。遇有疑慮時，應立即掛斷電話並撥打 165反詐騙專線 進行查證。只要多一分求證，就能少一分受害風險，警民攜手共同守護財產安全。

台中市第二警分局與社區管理APP業者「智生活」合作，讓防詐宣導深入生活之中。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局與社區管理APP業者「智生活」合作，讓防詐宣導深入生活之中。圖／第二警分局提供

台中市第二警分局與社區管理APP業者「智生活」合作，讓防詐宣導深入生活之中。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局與社區管理APP業者「智生活」合作，讓防詐宣導深入生活之中。圖／第二警分局提供

警察 詐騙集團 台中市

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