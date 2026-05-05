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影／偽造司法單位關防稱「三長會審」 詐團台南院檢旁演戲騙走6千萬

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

46歲陳姓男子組成院檢詐欺集團，偽造台南地檢署假關防、檢察官職名章、台南地院及銀行等機關印文，上網謊稱有農地要便宜出售，但因土地遭扣押，需繳款才能辦理過戶，並出具假院檢公文書，誘騙莊姓男子等公務員陸續匯款6千餘萬元，台南檢警將陳等5人逮捕到案。

台南地檢署去年11月接獲檢舉，有不肖人士持偽造的地檢署公函行騙，經檢視發現文書內容及地檢署關防、檢察官職名章等均為虛構偽刻；更離譜的是，文書中竟出現「三長會審」等不合現行司法制度用語，疑似仿效古代「三司會審」，南檢與台南市刑警大隊成立專案小組偵辦。

市刑大科偵隊調查，台南市莊姓公務員因有意購買農地務農，2024年間誤信詐騙集團以「須繳納地檢署提存金始可辦理過戶」為由，陸續匯款共計80筆，單筆金額介於1萬元至60萬元不等，累計遭詐金額達2000餘萬元，其中還包括向母親、伯父等親友借貸的款項。

警方循線追查，鎖定主嫌是46歲有詐欺、公共危險前科的陳姓男子，陳不僅偽刻地檢署關防，亦持有地方法院、銀行等機關印文，甚至連檢察官、檢察事務官及銀行行員職章亦一應俱全，其作案手法是先在網路上謊稱有大片農地便宜出售，引誘被害人自行上鉤。

陳再以土地被扣押，如要辦理過戶，需向地檢署繳納款項，解除扣押財產才能辦理過戶，誘使被害人匯款；陳為取信被害人，每日前往地檢署周邊拍攝照片傳送，佯裝確實在地檢署出入，文件均由地檢署核發等假象，還指示共犯假扮法官、檢察官及銀行行員等角色。

陳與被害人相約見面也都約在地檢署、法院，並出示與成員虛構的LINE對話，指出「你看，檢察官說錢匯進來，土地就解除扣押」；莊等人看到LINE對話，以及偽造的司法及銀行等機關公文，信以為真，陸續匯款，累計有4人受害，其中2人為公務員，遭詐金額高達6000餘萬元。

檢警偵辦初期，一度不排除有地檢署內部人員涉案，經擴大調閱監視影像及比對進出紀錄深入查證，逐一釐清，確認全案均由陳姓男子自導自演，自行偽造文件並安排情境，以假亂真行騙，均是「一條龍」式作業。

檢警去年12月先將主導偽造、變造司法機關公文書及官印的幕後首腦陳姓男子逮捕到案，陳已經騙來的錢吃喝玩樂，花費殆盡，檢方複訊後向法院聲請羈押獲准；假冒法官、檢察官及銀行行員的70歲陳姓男子、76歲曾姓男子、48歲林姓男子、36歲詹姓男子等再陸續追查到案。

警方將陳姓男子院檢詐欺集團一網打盡，共計查獲5人並扣押手機1隻、台南地檢署假公文書多份、台南地檢署假官印2顆、檢察事務官假職名章3顆等贓證物；昨天依偽造、變造公文書、偽造或盜用印章印文或署押、詐欺等罪嫌函送偵辦，除陳持續羈押外，其餘共犯無保請回。

刑大大隊長李宏倫呼籲，對於任何假借公務機關名義要求匯款或繳納費用情形，務必提高警覺，切勿輕信來路不明的公文或指示；如有疑問，應主動向相關機關查證或撥打165反詐騙專線諮詢，以避免受騙上當。

46歲陳姓男子組成院檢詐欺集團，偽造台南地檢署假關防、檢察官職名章、台南地院及銀行等機關印文。記者袁志豪／翻攝
46歲陳姓男子組成院檢詐欺集團，偽造台南地檢署假關防、檢察官職名章、台南地院及銀行等機關印文。記者袁志豪／翻攝

46歲陳姓男子組成院檢詐欺集團，偽造台南地檢署假關防、檢察官職名章、台南地院及銀行等機關印文。記者袁志豪／翻攝
46歲陳姓男子組成院檢詐欺集團，偽造台南地檢署假關防、檢察官職名章、台南地院及銀行等機關印文。記者袁志豪／翻攝

46歲陳姓男子組成院檢詐欺集團，偽造台南地檢署假關防、檢察官職名章、台南地院及銀行等機關印文。記者袁志豪／翻攝
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46歲陳姓男子組成院檢詐欺集團，偽造台南地檢署假關防、檢察官職名章、台南地院及銀行等機關印文。記者袁志豪／翻攝
46歲陳姓男子組成院檢詐欺集團，偽造台南地檢署假關防、檢察官職名章、台南地院及銀行等機關印文。記者袁志豪／翻攝

46歲陳姓男子組成院檢詐欺集團，偽造台南地檢署假關防、檢察官職名章、台南地院及銀行等機關印文。記者袁志豪／翻攝
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46歲陳姓男子組成院檢詐欺集團，偽造台南地檢署假關防、檢察官職名章、台南地院及銀行等機關印文。記者袁志豪／翻攝
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46歲陳姓男子組成院檢詐欺集團，偽造台南地檢署假關防、檢察官職名章、台南地院及銀行等機關印文。記者袁志豪／翻攝
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農地 台南 詐騙集團

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