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媽祖結緣品藏詐騙陷阱 豐原警銀識破「賣貨便」詐騙

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原區一名女子日前在社群平台看到「免費媽祖遶境結緣品」廣告，標榜僅需付38元運費即可索取，她依指示私訊聯繫，對方以「客服認證」為由，要求她到銀行開通網路銀行再辦理匯款，銀行行員機警查覺異狀，通報警方到場協助，在警銀聯手下及時攔阻，成功守住其帳戶與存款安全。

豐原警分局豐原派出所警員葉家宗、洪祥傑上月30日中午12時55分，接獲轄內銀行通報指稱，一名女子臨櫃欲開通網路銀行功能並準備匯款，疑似遭到詐騙，需要警方到場協助查證。

45歲張姓女子表示，日前在臉書（Facebook）上看到免費發送媽祖遶境結緣品的資訊，對方宣稱僅需支付38元運費即可寄送；不久後，有一名自稱「客服人員」的帳號主動與她聯繫，聲稱須進行「身分認證」及「簽署協議」等相關手續，並進一步要求她前往銀行開通網路銀行功能，方能完成上述流程。

銀行行員關懷提問過程中，聽到「客服認證」、「開通網銀」等關鍵字後提高警覺，研判此為常見的詐騙話術，啟動警銀聯防機制通報警方。警方到場後，依過往經驗判斷此為近期盛行的「賣貨便假客服」詐騙手法，當場向張女點出關鍵疑點，僅需支付38元運費，為何還需要開通網路銀行進行身分認證？此情形顯然不合常理，這正是典型的賣貨便假客服詐騙模式。

員警指出，近期適逢媽祖遶境活動，詐騙集團趁勢在社群平台刊登「免費結緣品」廣告，吸引民眾上鉤，再以「訂單異常」、「帳戶未認證」等理由，引導民眾點擊釣魚連結或依指示操作網路銀行、ATM，一旦配合操作，恐導致存款遭盜領，甚至帳戶淪為洗錢工具。

張女聽聞警方與行員分析後恍然大悟，當場取消開通網銀及匯款念頭，並在警方協助下封鎖相關LINE及臉書帳號，避免受騙，對警方及行員的及時協助表達感謝。

豐原派出所所長黃登貴呼籲，民眾若於網路購物或索取免費物品時，遇有「需開通網銀認證」、「解除分期付款」或要求操作ATM等情形，幾可判定為詐騙，切勿依指示操作金融帳戶。如有疑慮，皆可隨時撥打110或165反詐騙專線查證，以保障自身財產安全。

台中一名女子被騙，要到銀行開通網路銀行再辦理匯款，銀行行員機警查覺異狀，立即通報豐原警方到場協助。圖／警方提供
台中一名女子被騙，要到銀行開通網路銀行再辦理匯款，銀行行員機警查覺異狀，立即通報豐原警方到場協助。圖／警方提供

媽祖 遶境 豐原

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