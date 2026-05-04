家庭主婦一再假冒檢察官助理行騙 地院認「惡性重大」判3年1月

陳姓女子一再加入詐欺集團，假冒檢察官助理向被害人拿取提款卡，造成被害人損失215萬6116元追不回。彰化地方法院審結，依犯修正前的三人上共同冒用公務機關及公務員名義犯詐欺取財罪，判處有期徒刑3年1月。

判決書指出，陳女民國2021年即擔任詐騙集團取簿手，2023年陸續遭起訴和判決，2024年9月加入暱稱「招財貓」等身分年籍不詳人員組成的詐欺集團，冒充檢察官指派的專員向被害人收取款項或提款卡，同年9月被捕，法官裁定羈押而在10月釋放，陳女又參與同一詐團和繼續冒充檢察官助理行騙。

彰化縣1名被號害人去年3月接到假冒台北市大安戶政事務所人員、大安分局警員、檢察官「黃敏昌」，先透過電話佯稱他遭詐團利用帳戶當人頭，再要求加LINE稱須立刻監管銀行帳戶。

被害人信以為真，依指示交出彰化銀行提款卡給陳女，陳女交付偽造的台北地檢署公證科收據，然後依「招財貓」指示把彰銀提款卡透過「空軍一號」快遞從彰化市寄到桃園縣，由詐團其他車手領取後領錢、轉帳、繳費合計215萬6116元。被害人發覺遭詐後報警，循線逮捕陳女。

陳女在警詢說已領到3千元報酬。法院審理時翻供稱尚未領得報酬還貼錢。台南地方法院判決她參加詐團犯行兩案，各沒收犯罪所得5千元、2萬6千元，彰化地院因此認為豈可能犯罪時間居中的本案未收到報酬。

彰化地院審酌，陳女非常清楚自己以冒用公務機關及公務員的名義從事詐騙，且一犯再犯，即使被訴追、被羈押，都無法阻止繼續犯下如此惡少的行徑，惡性重大，且冒用檢察官及地檢署的名義來犯罪，手段至為惡劣，不僅嚴重侵害民眾權更直接挑國家法秩序。

地院審酌，斟酌被害人損失逾215萬元，陳女在院審時才坦承犯行，然未與被害人和解徎適賠償，也未據實供述犯罪所得，犯後態度不佳，暨她自述大學畢業、家庭主婦、有子女、被害人意見等一切情況，量處如主文所示之刑。可上訴。