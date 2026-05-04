eATM成詐團試卡警示帳戶新利器 警逮明仁會幹部7人

台灣查緝詐騙案件，加強ATM巡邏，竹聯幫明仁會詐團為閃躲查緝，旗下車手會以網路eATM試卡的新興方式，測試卡片正常沒有被警示後，再由少年車手取款，刑事警察局去年底連續兩波行動，逮捕許姓、何姓詐團嫌犯等7人，並起獲槍毒等贓證物。

刑事局分析詐團被害人案件，發現詐團以網路社群軟體接觸民眾後，先誘騙至Line群組，假冒財經專家指導獲利，再一步步引導被害人操作假投資平臺手法匯出金錢，警方在去年11月16日至19日，陸續在新北市五股區、高雄市左營區等幫派據點執行搜索。

警方查緝其他詐團案件時，先查獲相關車手等10人到案，再溯源追查發現明仁會成員涉案，警方逮捕明仁會台北分會許姓及何姓幹部等人，查扣改造手槍1把、子彈22顆、咖啡包26包、斧頭2把、摺疊刀1把、筆電、讀卡機、手機、存摺、手錶等證物。警方以科技偵查溯源，至少有22名被害人，總財損初步達2538萬餘元。

警方發現，25歲的許姓男子自稱明仁會台北分會大哥，與同樣是幫派幹部的何姓幹部共組詐團，從前年開始詐騙民眾金錢，去年初許嫌南下高雄發展，與北部的何嫌持續犯案。

詐團為避免收購的人頭帳戶變成警示帳戶，派人取款不但白做工還可能被追查，因此透過筆電或黑莓卡手機連接讀卡機，登入銀行網路eATM，先測試卡片正常沒有被警示後，再交由少年車手取款，警方發現eATM試卡閃避傳統ATM提領錄影及檢警調閱追查的新興手法，是國內首見案例。

警方逮捕何嫌等7人，發現其中一名車手未成年，警方將嫌犯依組織、詐欺、洗錢、少年事件處理法等罪嫌移送法辦，經新北地院獲准羈押何姓幹部，其他嫌犯以3到5萬不等金額交保。

刑事局破獲明仁會詐騙集團，破門並壓制、逮捕嫌犯，起獲槍毒、名錶等贓證物。記者廖炳棋／翻攝

刑事局破獲明仁會詐騙集團，破門並壓制、逮捕嫌犯，起獲槍毒、名錶等贓證物。記者廖炳棋／翻攝

刑事局破獲明仁會詐騙集團，破門並壓制、逮捕嫌犯，起獲槍毒、名錶等贓證物。記者廖炳棋／翻攝

刑事局破獲明仁會詐騙集團，破門並壓制、逮捕嫌犯，起獲槍毒、名錶等贓證物。記者廖炳棋／翻攝