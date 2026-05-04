白沙屯媽祖公仔免費領？男子以為只付運費就可超商取貨…險失金3萬元

白沙屯媽祖「結緣品」竟成詐騙誘餌！台中黃姓男子在社群平台看到「免費領取白沙屯媽祖公仔」的貼文，以為只要負擔運費，就可以到超商領取結緣品，沒想到誤入詐騙集團圈套，險些賠上3萬元，所幸超商店員與警方即時攔阻才保住積蓄。

據了解，黃男日前在社群平台看到免費領取「白沙屯媽祖公仔」的資訊，對方聲稱只需負擔運費即可透過超商的「網購取貨」系統領貨，並傳送一組偽造連結。黃男點擊填資料，跳出「未完成實名制認證，導致訂單遭鎖定」，要求其聯繫線上客服授權簽署解除。

黃男依指示加入客服帳號，對方以其帳戶資金不足，須存3萬元「財力驗證」，並要求前往超商購買等值的點數卡證明。由於黃男在超商內長時間通話、操作ATM並準備結帳，異常行為引起店員警覺，立即通報警方到場。

烏日警分局五光派出所員警趕抵後，聽取過程當場指出這是典型詐騙手法，強調「點數卡不具任何身分驗證或金流開通功能」，成功說服黃男停止交易。黃男當場驚覺受騙，直呼差點為了一個祈福公仔，賠掉整個月薪水。

警方分析，該案屬於近來常見的「複合式詐騙」，結合社群廣告、假客服與金流誘導，並假借知名物流服務如「7-11賣貨便」、「全家fun心取」等名義取信民眾。詐騙話術多以「未實名認證」、「帳戶設定錯誤」、「需解除限制」等理由，誘導民眾操作匯款、掃描QR Code或購買點數卡。

烏日分局提醒，凡涉及要求提供點數序號、操作無卡提款或匯款至不明帳戶，幾乎可判定為詐騙。民眾遇到類似情況應保持冷靜，多方查證，並可撥打165反詐騙專線或110報案求助，避免落入陷阱。