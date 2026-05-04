婦人在超商內的ATM前操作許久，且邊講電話，熱心民眾擔心她遭到詐騙，向楊梅警分局通報圖：讀者提供

桃園市楊梅區一名62歲楊姓婦人2日晚間20時許，在超商內的ATM前操作許久，且邊講電話，熱心民眾擔心她遭到詐騙，向楊梅警分局通報。員警到場後發現，婦人以7-11賣貨便進行網購，接到自稱客服人員來電，稱要到ATM依照指示操作匯款，才能完成實名認證，以進一步交易。警方一聽就知道是詐騙，向婦人勸說後，她才知道被騙，打消匯款念頭，保住9萬1000元辛苦錢。

草湳派出所員警向婦人勸說後，她才知道被騙，打消匯款念頭，保住9萬1000元辛苦錢。圖：讀者提供

草湳派出所說明，2日晚間接獲熱心民眾通報，指稱楊梅區某便利商店內有一名婦人長時間於ATM機台前操作，且持續通話，行為可疑疑似遭詐騙，警員蕭惟尹、廖啟翔立即趕赴現場關心。婦人向警方說，先前透過「7-11賣貨便」進行網路購物時，系統顯示交易失敗，隨後接獲自稱客服人員來電，對方稱須進行ATM「實名認證」才能完成訂單，並轉接所謂「銀行專員」線上指導操作匯款，婦人不疑有他欲依指示操作。員警研判此為典型詐騙手法，立即勸阻並耐心說明詐騙集團慣用話術，成功阻止匯款，避免婦人損失9萬1000元。婦人經警方解說後恍然大悟，對警方及熱心民眾的即時協助深表感謝。

楊梅分局表示，詐騙集團常假冒電商客服或金融機構，以「訂單錯誤」、「重複扣款」、「需操作ATM解除設定」等話術誘騙民眾匯款，呼籲民眾切勿依指示操作ATM或提供個人資料。如接獲可疑來電，應立即掛斷，並撥打165反詐騙專線或110報案查證，以保障自身財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：匯款後才能實名認證？楊梅婦網購險損失9萬1