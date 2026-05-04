月老牽線？高雄女大生情竇初開買點數幫男模贖身 警戳破美夢

20歲邱姓女大生4月間在網路認識一名自稱當男模的網友，熱聊一周後，情竇初開的邱女即和對方約見面；沒料，男網友以「須經紀人放行」為由，要求邱至超商買2萬點數當保證金，店員報警，警方勸阻此非「月老牽紅線」而是詐術，讓邱女愛情夢碎。

左營警分局左營派出所前天下午3時許接獲左營區孔營路超商通報，指一名年輕人疑遭詐騙民要買點數，警方隨後到場協助。

經警方了解，20歲的邱姓女大生沒談過戀愛，上月間透過交友網站認識一名自稱「承宇」的年輕男子，雙方短短一週互動熱絡，邱女以為愛神降臨，和對方相約見面，對方還要邱女勿緊張，一起吃晚餐散步。

後對方卻以「從事公關公司工作需經紀人放行」為由，要求邱女至超商買2萬元點數作為「保證金」，讓她信以為真照做。

警方研判邱女落入愛情詐騙陷阱，搬出案例教育向她說明買點數當保證金，不是幫男模贖身也不是月老牽的紅線，而是「詐騙」，讓邱女恍然大悟，失落離去。

高雄邱姓女大生網路交友想幫男模網友贖身，至左營區超商買點數，遭警戳破美夢。記者石秀華／翻攝

高雄邱姓女大生網路交友想幫男模網友贖身，至左營區超商買點數，遭警戳破美夢。記者石秀華／翻攝