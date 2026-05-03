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網購白沙屯媽祖外套「實名認證」 女遭詐2萬又被騙寄提款卡

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團上網販售白沙屯媽祖進香外套，傳送偽冒「全家貨到付款」連結指示買家填輸資料，假冒銀行以實名認證誘使匯款，又以解除錯誤訂單及退款要求寄提款卡，向林姓女子騙走2萬元及2張提款卡。

警方調查，苗栗縣林姓女子在臉書瀏覽販售白沙屯媽祖進香外套廣告，加LINE聯繫，談妥以640元購買2件，點擊對方傳送偽冒「全家貨到付款」連結填輸資料，發現網頁跳出下單失敗，依指示加入假冒銀行客服LINE。

假客服稱須匯款以實名認證，又稱為解除這筆錯誤訂單及退款，須提供提款卡，林用網路銀行轉帳2萬元，再寄送2張提款卡並告知密碼，未收到退款又失去提款卡，驚覺受騙報案，警方研判詐團取得提款卡是要利用為人頭帳戶。

另外，南投縣李姓男子在Threads看到免費贈送iPhone 17 Pro Max手機貼文，加LINE聯繫，對方稱將透過「7-ELEVEN賣貨便」寄出，李點擊偽冒賣貨便連結填資料，見網頁顯示交易失敗，依指示加入假冒賣貨便客服LINE，假客服稱要實名認證，透過無卡提款進行「財力證明」，李提供無卡提款序號遭領走3萬元報案。

刑事局表示，詐團上網謊稱販售商品或贈送物品，提供偽冒「7-ELEVEN賣貨便」、「全家好賣+」、「黑貓宅急便」等連結，再以系統維護、未簽署保障協議、金流驗證等理由騙匯款，相關網路購物詐騙件數多。

刑事局提醒，網購應選擇信用良好、具身分驗證機制的電商平台，勿私下交易及點擊來源不明連結，凡是要求交出金融卡、信用卡、提款卡或透過ATM、網銀驗證身分，均屬詐騙。

詐騙集團上網謊稱販售商品或贈送物品，傳送偽冒「7-ELEVEN賣貨便」、「全家好賣+」等連結，以實名認證騙匯款。圖／刑事局提供
詐騙集團上網謊稱販售商品或贈送物品，傳送偽冒「7-ELEVEN賣貨便」、「全家好賣+」等連結，以實名認證騙匯款。圖／刑事局提供

詐騙集團上網謊稱販售商品或贈送物品，傳送偽冒「7-ELEVEN賣貨便」、「全家好賣+」等連結，以實名認證騙匯款。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團上網謊稱販售商品或贈送物品，傳送偽冒「7-ELEVEN賣貨便」、「全家好賣+」等連結，以實名認證騙匯款。記者李奕昕／翻攝

詐騙集團 媽祖 白沙屯

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