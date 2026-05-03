眼紅台股漲...高雄阿伯赴當鋪一口氣抵押2棟房1400萬曝「老師教的」

台股近來多頭盛宴，69歲王姓男子昨傍晚赴高市某當鋪，欲抵押2棟房產1400餘萬元，業者察覺有異報警；王稱因老師教投資可獲高利，心動才抵押房產，警方當場以案例教育指「穩賺不賠」是詐騙話術，讓王打消投資念頭。

苓雅警分局指出，凱旋派出所警方昨天傍晚5時許接獲位於和平一路的當鋪業者通報，指一名阿伯想設定抵押2棟房子借款1400餘萬元，疑似遭詐騙。

警方獲報趕抵現場了解，得知69歲王姓男子退休後賦閒在家，日前加入投資群組，成員每日分享投資股票獲得鉅額利潤，還有老師從中教導，他日漸心動，才想抵押2棟房子投資。

警方研判王男落入假投資陷阱，以案例教育說明此詐騙手法係以假帳號、高獲利、穩賺不賠的話術誘騙被害人匯款。王男才恍然大悟，放棄借款念頭，保住棲身之所。