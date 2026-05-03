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詐團謊稱送免費手機詐財 刑事局：勿點不明物流連結

中央社／ 台北3日電

刑事局今天表示，「網路購物」詐騙案長期居高不下，且常用偽冒第三方交易平台為誘餌，一名李男看到網友貼文稱免費送蘋果手機並以賣貨便寄出，信以為真遭詐，呼籲勿點不明物流連結。

警政署刑事局下午發布新聞稿表示，國內詐騙發生件數長期以「網路購物」詐騙居冠，雖然單一案件財損金額不高，但因網路交易蓬勃且便利，多數人高度依賴網路購物、訊息交流，使得此類案件發生率極高且受害者廣泛。

此外，詐騙集團常於網路平台刊登低價優惠買賣訊息，甚至以網友身分宣稱贈送免費物品。

刑事局說，不論詐團成員是以「買家」或「賣家」身分出現，皆常使用偽冒的第三方交易平台作為誘餌。例如提供「假的」7-11賣貨便、全家好賣+或黑貓宅急便等有信譽平台下單連結，引導被害人進入假網站操作。

當被害人點擊連結並輸入資料後，刑事局表示，詐團便會以「系統維護」、「未簽署保障協議」或「需進行金流驗證」為由，提供假的客服Line連結，進一步引誘被害人匯款或交出敏感的個人帳戶資訊。

苗栗縣有名5旬林姓婦人於社群網站臉書看到「白沙屯外套」販售廣告，與賣家談妥金額後，她點擊對方提供的「全家貨到付款」連結下單，但網頁卻跳出下單失敗訊息，賣家謊稱需「實名認證」，引導她加入偽冒「銀行官方客服」LINE。

緊接著，詐團成員又假借「解除訂單錯誤」之名，指示林婦匯款約新台幣2萬元，之後又以「退還款項」為由，誘騙被害人將2張銀行提款卡寄出並告知密碼，林婦苦等5日未收到退款且卡片失聯，才驚覺遭詐財且還面臨帳戶變成人頭帳戶的風險。

另一名南投縣李姓男子則遭遇「免費贈品」的陷阱，他於社群平台脆（Threads）上看到網友貼文稱「免費贈送 iPhone 17 Pro Max」，留言後便依對方傳訊指示加Line聯繫，佯稱將透過7-11賣貨便寄出，李男依指示作業後，卻遭對方稱「實名認證失敗」需聯繫賣貨便客服。

隨後，假客服誆稱李男需透過「無卡提款」功能進行財力證明，他便將無卡提款序號提供給對方，直到對方領走3萬元且失聯，才驚覺落入精心設計的錢財陷阱。

刑事局呼籲，網購應選擇信用良好、且有身分驗證機制的正規電商平台，切勿點擊來源不明的物流連結，或未經查證就依照對方提供的「客服」指示，進行轉帳或提供個人資料；凡是要求交出金融卡、信用卡、提款卡，或透過ATM或網路銀行「解除權限」或「身分驗證」者，均屬詐騙。

同時，民眾若遇可疑情形，請撥打165反詐騙專線諮詢；另警政署「165 打詐儀錶板」已導入AI智能客服小幫手，提供即時網址查詢功能，能迅速判斷網站是否具備詐騙風險。

網路 刑事局 詐騙集團

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