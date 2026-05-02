影／墜落愛情陷阱！高雄出家人急解百萬元定存 警用這招讓他打退堂鼓

高市82歲謝姓出家人上月23日至鳳山區某銀行，想解除百萬元定存，行員察覺有異報警；警方到場，謝原稱錢要當生活費，後又改口幫妹妹解困、幫友人辦簽證之用，因說詞反覆，警提問發現謝落入愛情陷阱，勸謝領鉅款請家人陪同，讓謝打退堂鼓。

高市鳳山警分局文山派出所上月23日上午9時40分許，接獲位於文衡路某銀行通報，指稱一名出家人欲解除美金3萬1588元、約折合台幣百萬元的壽險定存，疑似遭詐騙，通報警方到場協助。

員警鄭宇呈、林庭竹、余金霖趕赴銀行了解，發現高齡82歲的謝姓出家人不滿行員不讓他解定存，嘴中碎念。警方詢問謝領錢原因，謝原先表示欲將該筆錢作生活費使用，隨後又改稱是為協助妹妹解困，後又表示因朋友要到越南住兩年，協助女方辦簽證之用。

由於謝說詞前後反覆，警方懷疑謝被人世間紅塵俗事擾亂，落入愛情詐騙陷阱，當場以詐騙案例勸說，指詐團假扮美女誘騙被害人匯款後消失，警方勸謝要領鉅款，最好由家人陪同，讓謝打消解定存的念頭。

高市82歲謝姓出家人落入愛情詐騙陷阱，上月23日至鳳山區某銀行想解除百萬元定存被警方勸阻。記者石秀華／翻攝