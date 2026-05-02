外籍車手來台日領3千元！法官算出實際利得 判處4罪各1年半徒刑

馬來西亞籍黃姓男子來台假觀光真詐騙，根據詐團指示到中、彰兩地從自動提款機提領4次現金合計9萬9989元，轉交給不詳男子。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪，共4罪，各處有期徒刑1年6月。可上訴。

判決書表示，黃男經真實姓名年籍不詳自稱「David」介紹，民國113年11月某日加入通訊軟體Telegram暱稱「百度」等人所屬的詐欺集團，擔任車手工作。

詐團在臉書刊登販售演唱會門票貼文、在臉書佯稱買家、在社群軟體Instagram刊登廣告應徵模特兒，瀏覽者洽詢後即佯稱要購物、參加模特兒甄選可獲退還報名費，致郭姓等4名被害人先後匯款5千元至5萬元到詐團人頭帳戶，黃男依指示到彰化、台中兩家超商提領現金。

警方循線逮捕黃男，黃男坦承詐團提供機票錢來台犯罪，每天給3000元新台幣作為住宿、吃飯等費用。法官調查黃男來台後購買網卡，居住詐團安排的台中市西區某旅店、搭高鐵南下等各種開銷，結算他從詐團取得的利得為3萬7138元。

彰化地院審酌，黃男由詐團提供機票食宿費用，以觀光簽證入口擔任車手，嚴重危害台灣社會經濟秩序，另審酌他犯後自白全部犯行，及審酌他自述的學歷、工作、家庭狀況等一切情況，分別量處如主文所示之刑，且他參與同一詐團的犯行有另案經法院判決，故宜待所犯數罪均確定後，由最後判決的法院所對應的檢署檢官察聲請裁定應執行刑，因此目前不予定其應執行刑。