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詐團假冒宮廟！拿網路廣告媽祖結緣品 信眾受騙損7萬、帳戶被警示

中央社／ 台北2日電

刑事局表示，詐騙集團蹭3月「瘋媽祖」，在網路社群平台貼免費提供白沙屯媽祖結緣品廣告騙民眾，有信眾財損7萬元，銀行帳號成警示帳戶，呼籲民眾注意假冒宮廟詐騙手法。

刑事局今天發布新聞資料表示，農曆3月23日為媽祖誕辰日，每年3月起全台吹起「瘋媽祖」熱潮，詐騙集團也利用信眾虔誠之心詐取非法之財。

住中部的黃姓信眾4月中旬在臉書（Facebook）社群平台發現有免費領取白沙屯媽祖手鍊結緣品的廣告。私訊對方後，拿到偽冒第三方交易平台的釣魚連結，歹徒以實名制認證失敗為由，恐嚇被害人帳戶已被鎖定。

警方說，詐騙集團告知被害人，若要解除被鎖定帳戶，須把金融卡透過超商物流寄至指定門市，由專人操作解鎖。

被害人依指示寄出持有2家銀行金融卡，並透過通訊軟體提供密碼給對方，導致帳戶內款項被領光，還被當成洗錢人頭帳戶，帳戶遭匯入多筆異常金流。

警方表示，被害人最終財損新台幣7萬餘元存款，帳戶還被列為警示戶，後續將面臨繁雜法律訴訟。

刑事局分析，近期這類高發詐騙手法都在各社群平台投放販售或贈送結緣品等廣告，再佯稱須驗證金流或解鎖帳號，傳送偽冒的釣魚連結，引導被害人匯款，甚至要求寄送實體金融卡與密碼。

刑事局表示，將持續聯合各社群平台加強查緝詐騙廣告，呼籲民眾勿聽從陌生網友指示匯款或寄出提款卡，有疑慮可撥165專線或110。

此外，警政署已在「165打詐儀錶板」導入AI智能客服小幫手，整合防詐資料庫提供即時互動諮詢，可依民眾描述情境辨識詐騙風險，並提供具體處置建議，具備涉詐網址即時查詢功能，可判斷網站是否具詐騙風險，呼籲民眾多利用。

詐騙集團告知被害人，若要解除被鎖定帳戶，須把金融卡透過超商物流寄至指定門市，由專人操作解鎖。非新聞當事人、非新聞現場。 示意圖／AI生成
詐騙集團告知被害人，若要解除被鎖定帳戶，須把金融卡透過超商物流寄至指定門市，由專人操作解鎖。非新聞當事人、非新聞現場。 示意圖／AI生成

宮廟 刑事局 廣告 詐騙集團 白沙屯媽祖

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