高雄老翁誤信飆股群組 提款30萬險遭詐

高雄八旬李姓老翁見通訊軟體有投資飆股訊息，加入群組後，要他假藉買黃金名義提款30萬元，交給對方操作，險落入詐騙集團圈套。他提款時，幸銀行行員及時通報警方，告知他這是詐騙手法，老翁沒再直感謝警方，保住老本。

高雄市新興警分局今天表示，81歲的李姓老翁4月29日到前金區中正四路銀行，要提領30萬元存款，行員關懷提問他的資金用途，李翁先是說「購買黃金」，隨後又改口稱作「家用」，行員擔心他遇到詐騙集團，趕緊通知警方到場勸說。

員警告知李翁，詐團常常以投資飆股，教導被害人以「買黃金」或「投資」等理由提領現金，交給車手，一旦把錢交出去就有去無回。

李翁意識到所遇到的狀況與員警描述的情況不謀而合，才說出在Line看見投資飆股訊息，便加入對方的群組，有人就引導他以買黃金的名義提款，驚覺自己可能落入詐騙陷阱，決定放棄提領。警方事後也通知家屬關心老翁財務狀況，令老翁和家人感謝警方和行員的幫忙。