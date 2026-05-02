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打詐陷越打越多困局 立委蔡易餘拋「獨立更生專案」學者盼跨部會推動

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

詐欺犯罪攀升成為主要犯罪型態，檢警強化查緝與宣導，但詐騙手法不斷翻新，形成「越打越多」困境，讓社會憂心治安惡化。嘉義縣立委蔡易餘近日立法院質詢，主張針對詐欺車手矯正更生，採取「獨立更生專案」，獲得國內犯罪防治學者肯定，唯仍需要跨部會推動。

中正大學犯罪防治學系所教授兼教育學院院長鄭瑞隆表示肯定，認為該構想切中問題核心。他指出，矯正更生體系由法務部主導，欠缺社工與心理人才，詐欺犯大多來自弱勢或家庭功能失衡、高風險家庭，需要跨領域推動。

鄭瑞隆建議，落實專案，應由行政院統籌，統合法務部與衛福部推動跨部會合作，導入心理諮商、社會工作教育資源，從根本改善再犯問題。他強調，詐欺防治不能只停留在宣導或查緝，唯有針對詐欺犯完善矯正更生體系，才能真正降低犯罪率。

蔡易餘指出，詐欺犯罪呈現明顯年輕化趨勢，不少擔任「車手」年輕人，服刑出獄後因缺乏支持與輔導，再度回到詐騙集團，形成惡性循環，凸顯現行矯正與更生體系仍有不足。他認為，單靠前端查緝難以治本，必須從後端矯正更生著手，協助這群高風險族群真正回歸正軌。

蔡易餘提議針對詐欺車手，打造獨立更生專案，以價值觀重建為核心，透過法治教育與心理輔導，扭轉「賺快錢」錯誤認知；強化就業支持，結合外役監制度與民間企業合作，讓受刑人服刑期間培養技能、建立穩定工作習慣，降低出獄後重返犯罪的可能。此外，也將協助切斷其與原有犯罪網絡的連結，必要時提供安置與持續輔導，避免再次被吸納。

在詐騙手法日益精密、犯罪結構日趨複雜的當下，如何讓誤入歧途的年輕人重新站穩腳步，成為政策新課題。學界與政界此次罕見形成共識，期盼透過制度改革，讓打詐不再只是「追著犯罪跑」，而是從根源遏止詐騙蔓延。

詐欺犯罪攀升成為主要犯罪型態，檢警強化查緝與宣導，但詐騙手法不斷翻新，形成「越打越多」困境，對此，嘉義縣立委蔡易餘近日立法院質詢，主張針對詐欺車手矯正更生，採取「獨立更生專案」，引發關注討論。圖／取自蔡易餘臉書
詐欺犯罪攀升成為主要犯罪型態，檢警強化查緝與宣導，但詐騙手法不斷翻新，形成「越打越多」困境，對此，嘉義縣立委蔡易餘近日立法院質詢，主張針對詐欺車手矯正更生，採取「獨立更生專案」，引發關注討論。圖／取自蔡易餘臉書

打詐 立法院 車手 詐騙集團 蔡易餘

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