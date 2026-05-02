外籍車手難溯源 檢：輕縱助長詐騙

近年香港、馬來西亞及越南等外籍人士來台當詐團車手有增加趨勢，原因是外籍人士離境後，易製造斷點，讓檢警難以溯源，台中地檢署起訴的香港黃姓車手，年初領贓款遭通緝、年底又再來台「賺外快」，檢察官直言太囂張，攪亂我國金融秩序後「拍拍屁股走人」，將創傷留給國人，應予嚴懲。

詐團猖獗，負責提領贓款的一線車手被抓風險高，常被當成免洗筷用完即扔，詐團因此轉而吸收外籍人士，利用來台便利跨海當車手，幾天內密集領完錢即出境，除自身可躲避追查，上游更多一層不怕曝光的保障。

台中地檢署認為，若輕縱黃男，形同宣示外籍車手與本國車手的刑度待遇並無不同，助長詐團招募外籍車手來台誘因，由於外籍車手犯後離境難以追查，自然無曝露組織上游風險，就算再次入境也相隔一段時間，上游早滅證脫身。

檢察官坦言，司法實務對本國車手量刑已過輕，導致不法分子魚貫般投身詐團，而跨境來台的外籍車手，攪亂我國金融秩序後，拍拍屁股就走人，「把信任創傷、社會成本留給我國人民」，惡性不是更嚴重嗎？