觀光車手2周領143萬贓款 港男再入台被捕

詐騙車手取款示意圖。圖／AI生成

香港黃姓男子來台擔任詐騙車手，提領贓款一天可獲四千元報酬，黃兩周內密集在超商領出一四三萬元，上繳後隨即出境遭通緝，時隔九個多月，黃又以「旅行」名義來台才落網，檢方以黃對犯罪毫不在乎，起訴求處重刑；法院依卅個加重詐欺罪判黃一年三月至一年十月不等徒刑。

檢警調查，詐團以假親友、公司主管聯繫被害人，佯稱網銀限額想借錢，或是冒充商家客服，聲稱系統交易需驗證、活動抽獎等虛構名義，誘使被害人匯錢到指定戶頭，導致卅多人遭詐數百萬元。

檢方調查，黃男收到詐團指示後，於二○二四年十二月卅日、卅一日，以及二○二五年一月四日至十二日間，密集在龍井、大里及太平區超商，以每筆兩萬元現金不斷提款，最高一天領十八次，總計獲得三萬兩千元酬勞。

黃男去年一月十二日最後一次提領完畢，上繳贓款後隔天就搭機出境，警方陸續接獲報案，經調閱監視器、比對金流等鎖定黃男涉案，但黃男早已出境，檢方發布通緝。

詎料，黃男去年十一月五日又來台，因通緝身分曝光，一落地就被查獲，但他辯稱「我是來旅行」，預計玩四天返港，矢口否認先前在台當車手，直到被檢方聲押獲准才改口認罪。

起訴指出，黃男助長詐騙歪風，犯後未與全部被害人和解，以致部分受害者尋求救濟困難，且藐視我國法治主權，依加重詐欺等罪起訴，建請法院就各罪定應執行刑十年，嚴懲其所生危害。

判決指出，黃男非我國人民，為貪求不法利益跨海來台參與詐團，製造金流斷點、掩飾隱匿詐欺所得，經通緝才到案，考量已和廿二名被害人和解，依卅個加重詐欺罪判刑，由於黃另有詐欺案在審理，尚未定應執行刑。