詐團外籍車手太囂張…檢斥擾亂我國秩序後閃人 創傷留給台灣

近年香港、馬來西亞及越南等外籍人士來台當詐騙集團車手有增加趨勢，台中地檢署起訴香港黃姓車手，其年初領完贓款遭通緝、年底又大膽再來台行徑，檢察官直言太囂張，並警示外籍車手攪亂我國金融秩序、社會互信後「拍拍屁股走人」，卻將創傷、社會成本留給國人，其惡行嚴重，應予嚴懲。

詐騙集團猖獗，負責提領贓款的「車手」因落網風險高，常常被當成免洗筷用完即扔，詐團上游因此吸收香港、馬來西亞，及越南外籍人士，利用來台便利跨海當車手，幾天內密集領完旋即出境，除自身躲避追查，上游更多一層不怕曝光的保障。

香港黃姓男子2025年1月在台中2周內領了143萬元贓款後離境，不顧已經被發布通緝，同年11月竟大膽再次入次並聲稱「來旅行」但隨即落網、收押。

台中地檢署認為，若輕縱黃男，毋寧對外宣示外籍車手與本國車手的刑度待遇並無不同，助長詐團招募外籍車手來台的誘因，因外籍車手犯後就離境難以查獲，自然無曝露組織上手風險，就算再次入境也間隔相時間，組織上手早滅證脫身。

檢察官直言，司法實務對本國車手量刑已經過輕了，無形間導致本國不法分子魚貫般投身於此，而跨境來台的外籍車手，攪亂我國金融秩序、社會互信後，拍拍屁股走人「把信任創傷、社會成本留給我國人民」，其行為惡性不是應該更嚴重嗎？

檢方還說，司法實務還要重蹈輕縱本國車手的覆轍，無視外籍詐欺車手大量湧入我國的風險，再度輕輕放下外籍車手嗎？此舉不僅破壞我國國際間法治形象，更使我國人民受害後，因外籍車手離境只能徒呼倒楣、求償無門。

檢方也請法院考量，黃男是外籍人士，在台無固定居所，檢方通緝後其入境才被緝獲，凸顯有逃亡風險，且他多次犯案有反覆實施之虞，有羈押必要，若他再如先前一樣，犯後馬上離境，將使本案無從審判、被害人求償無門，建請繼續羈押「直到黃男判決確定，並送監執行為止。」