獨／香港車手領完贓款秒出境 通緝中竟再來台爽玩…下場遭收押

香港黃姓男子來台擔任詐騙集團車手，負責提領贓款1天可獲4000元報酬，他2周內密集在超商領出143萬元現金上繳後隨即出境遭通緝，黃時隔9個多月竟又以「旅行」名義大膽來台才落網，檢方以他對己身犯罪毫不在乎，起訴求重刑；法院依30個加重詐欺罪判1年3月至1年10月不等，可上訴。

檢警調查，該詐團以假親友、公司主管聯繫被害人，佯稱網銀限額想借錢，或冒充商家客服聲稱系統交易需驗證、活動抽獎等不實名義，誘使對方匯錢到指定戶頭，釀30多人遭詐上百萬元，另詐團以1天4000元報酬，找黃男當車手出面提領贓款。

檢方指出，黃男收到詐團指示於2024年12月30日、31日，及2025年1月4日至12日間，密集在龍井區、大里區及太平區的超商，以每筆2萬元現金不斷提領，最高1天領了多達18次，並獲得3萬2000元酬勞。

由於黃男2025年1月12日最後一次提領完畢，上繳贓款後隨即隔天13日就搭機出境，警方雖陸續接獲多人報案，經調閱監視器、比對金流等鎖定對象，但黃早已不在國內，檢方對其發布通緝。

未料黃男同年11月5日竟又大膽來台，因通緝身分一落地就被逮，更辯稱「我來旅行」預計玩4天回去，並矢口否認先前在台當車手，檢方痛斥他對於其所為構成犯罪一事毫不在乎，直到當晚遭法院收押後才改口認罪。

檢方統計，黃提領贓款143萬3160元，造成30多名被害人受害，犯後未和解、助長詐騙犯罪歪風，藐視我國法治主權，更增加查緝犯罪、被害人尋求救濟困難，依參與組織、加重詐欺及洗錢等罪嫌起訴，建請法院就他各罪判4年以上徒刑，定應執行刑10年，以嚴懲其所生危害。

台中地院審酌，黃男偵、審中自白，其實際賠償被害人金額，遠超過他當車手領到的酬勞，應可寬認他已自動繳回全部犯罪所得，依法減刑。

中院認為，黃非我國人民，為貪求不法利益跨海來台參與詐團，並製造金流斷點、掩飾隱匿詐欺所得，又經通緝才到案，但考量已和22名被害人調解成立、賠償，依30個三人以上共同詐欺取財罪，各判1年3月至1年11月不等，因黃另涉詐欺案仍審理中，未定應執行刑。