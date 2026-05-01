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免費試用藏陷阱 數產署示警詐團假冒客服詐騙手法

中央社／ 台北1日電

近期有民眾在購物網站看到「免費試用會員」活動，依指示註冊並填寫個資後，接獲自稱平台客服來電，聲稱系統設定錯誤，要求操作ATM。數產署提醒，詐騙集團常以「免費試用」為誘餌，民眾若接獲自稱客服電話，要求操作ATM或網路銀行時，勿依指示操作，以免受騙。

數產署先前分享詐騙案例指出，有民眾在社群平台上看到標榜「免費試用會員」廣告，主打可享優惠價格，還能優先購買熱門商品，點擊連結後進入網站，發現畫面與一般電商平台相似，便依指示註冊帳號，填寫個人資料及信用卡資訊。

該名民眾之後接到自稱平台客服的電話，對方聲稱因系統設定錯誤，帳號誤設為「批發會員」，若未即時處理恐產生額外費用，要求操作ATM解除設定。民眾一度信以為真，向實際電商平台客服查詢，才發現該網站為偽冒，隨即中止操作，並聯絡銀行強化帳戶安全。

數產署說明，詐騙集團常利用社群平台投放「超低價商品」或「免費試用會員」等廣告，誘導民眾點擊進入偽冒電商平台或釣魚網站。在註冊或申請試用時，要求民眾填寫個資並綁定信用卡，藉此蒐集資訊，再假冒平台客服致電，以「系統設定錯誤」、「重複扣款」等理由，要求操作ATM或網路銀行「解除設定」，實為轉帳詐騙。

數產署表示，民眾瀏覽社群平台時，對於「免費試用」或明顯低於市價的商品廣告，應提高警覺，避免隨意點擊不明連結，註冊會員或填寫資料前，也務必確認網站真實性，須特別留意網址是否為官方平台。

數產署提醒，民眾應避免在不明網站輸入信用卡資料或個資，以防個資外洩遭不法利用。此外，接獲自稱客服電話要求操作ATM或網路銀行時，應提高警覺，切勿依指示操作。若遇到有疑慮的購物網站，可將網址輸入數發部網路詐騙通報查詢網，或撥打165專線諮詢確認是否為詐騙網站。

數產署提醒，詐騙集團常以「免費試用」為誘餌，民眾若接獲自稱客服電話，要求操作ATM或網路銀行時，勿依指示操作，以免受騙。圖／AI生成
數產署提醒，詐騙集團常以「免費試用」為誘餌，民眾若接獲自稱客服電話，要求操作ATM或網路銀行時，勿依指示操作，以免受騙。圖／AI生成

詐騙集團 電商

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