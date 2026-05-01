高雄警打詐 派全台首隻電子產品偵測犬取證瓦解詐團

詐騙手法日益更新，高雄刑大打詐也派出全台首隻電子產品偵測犬嗅聞特殊化學塗料，取得關鍵事證；也與移民署建立全國首創調閱窗口等，防制車手提領成效已是六都第一。

現今詐騙手法隨AI技術與通訊軟體發展不斷更新，高雄市警察局與時俱進，在去年打詐專案行動中，派出全台首隻電子產品偵測犬，配合警方嗅聞搜索現場電子產品中特殊化學塗料，取得關鍵犯罪事證，瓦解詐欺集團。

高雄市警察局刑事警察大隊今天上午發布新聞稿指出，警方也針對外籍車手與移民署建立全國首創調閱窗口，開發調閱系統提升辨識、設定境管速度，提高外籍犯嫌拘提羈押率，仁武分局即利用此調閱系統快速掌握在高雄提領數十筆的馬來西亞外籍車手身分，及時在其離境前逮捕到案，最後羈押成功。

此外，警方也開發全國首創的「LINE高風險金流阻詐通報網」，結合金融機構與地政人員進行預警攔阻，通報網上線迄今已累計阻詐新台幣逾3億元，並榮獲「國家警光獎」肯定；另外，設計深受民眾喜愛「刑事貓咪小隊」公仔，推出各項周邊商品及攜手高雄在地特色咖啡廳，透過輕鬆生活化方式推廣反詐知識，結合時事活動讓市民踴躍參與，讓防詐觀念走入日常生活空間，建立全民識詐防線。

高雄警方統計，從去年延續到今年因應AI潮流趨勢採取策略已初見成效，民國114年11月至115年3月受理詐欺案件及財損金額趨勢，每十萬人口高雄市為六都最低，且防制車手提領成效114年下半年到115年上半年，從六都第二名躍升至第一。

刑大提醒，「網路購物詐欺」多透過社群平台刊登商品資訊，以釣魚網址誘導交易，詐騙手法常使用刊登販售低價商品、免費贈送等標語吸引民眾瀏覽，再以「假買家」身分主動私訊接觸，並表示要使用特定交易平台，一步步騙取民眾財產，這其中又以冒用「7-11賣貨便」、「全家好賣+」佔最大宗。

由於多數民眾已知曉7-11、全家、大榮貨運等假物流平台，近日詐騙集團為轉移注意，已開始傳送較少人使用的萊爾富「萊收貨」平台假連結網址給民眾；當民眾填寫資料頁面卻顯示「未完成金流致帳戶被凍結」或「未完成實名認證」等交易失敗資訊，最後誘騙民眾與假客服、假金融專員聯繫操作帳戶而造成財損。