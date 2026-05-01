不只基層拚命...草屯警高層親自埋伏出擊 掀起打詐夜間突襲戰

為遏止詐騙集團橫行、南投縣草屯分局近日鎖定轄內提款熱點強化巡守勤務，並由分局長張基銘率2名副分局長親自督導、埋伏查緝，3天內接連查獲7名車手，其中2案更由分局長深夜巡簽時發現可疑，立即通報線上警力逮人，展現打詐決心。

警方指出，因應近年AI科技發展與網路購物盛行，詐騙手法不斷翻新，車手提領據點多集中於ATM及超商，草屯分局據此分析轄區熱點，採滾動式調整巡邏與守望路線，並加強與金融機構、超商通報聯繫，建構即時攔阻網絡。

22日至24日查緝行動成果顯著。22日下午，中正派出所接獲通報，指中正路一處超商疑有車手出沒，員警到場後當場查獲犯嫌。23日凌晨，張基銘深夜巡簽時發現一名男子頻繁往返多處金融機構提領現金，形跡可疑，立即指揮警力到場盤查，查獲馬來西亞籍車手，並起出3張提款卡及現金10萬元。

同一時段，副分局長陳志文於太平路督導勤務時，也發現一名男子接連前往2處金融機構提領現金，隨即尾隨觀察並通報警力攔查，確認為車手身分。24日凌晨，交通小隊巡邏至中正路某超商ATM時，見一名男子神色慌張，盤查過程中對方突拔腿逃逸，跑出約450公尺後，在外送員協助攔截下體力不支，最終於草屯圓環遭警逮捕。

草屯分局表示，3天內查獲7名車手，顯示詐騙集團仍頻繁利用提款據點提領贓款，警方將持續精進勤務作為，全力打擊詐欺犯罪。分局長張基銘強調，打詐工作不會停歇，將持續滾動檢討部署，壓制不法。

警方也提醒，凡標榜保證獲利的投資訊息，或假冒網購平台客服要求私下加通訊軟體操作，均為常見詐騙手法，民眾如有疑慮可撥打165反詐騙專線或110報案查證，並呼籲金融機構、超商及民眾若發現可疑提領行為，應即時通報警方，共同防堵詐騙。

草屯警分局連日鎖定ATM與超商熱點巡守，3天內查獲7名詐騙車手，展現強力打詐行動成果。圖／警方提供

草屯警分局連日鎖定ATM與超商熱點巡守，3天內查獲7名詐騙車手，展現強力打詐行動成果。圖／警方提供

警方於超商ATM前盤查可疑男子，對方突逃逸，最終在外送員協助攔截下於草屯圓環落網。圖／警方提供