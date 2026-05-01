快訊

兩年來首見！日本在黃金周突襲干預匯市 警告可能還會再出手

理科缺師／教甄報考人數下滑 首見「免筆試直接複試」

聽新聞
0:00 / 0:00

不只基層拚命…草屯警高層親自埋伏出擊 掀起打詐夜間突襲戰

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

為遏止詐騙集團橫行、南投縣草屯分局近日鎖定轄內提款熱點強化巡守勤務，並由分局長張基銘率2名副分局長親自督導、埋伏查緝，3天內接連查獲7名車手，其中2案更由分局長深夜巡簽時發現可疑，立即通報線上警力逮人，展現打詐決心。

警方指出，因應近年AI科技發展與網路購物盛行，詐騙手法不斷翻新，車手提領據點多集中於ATM及超商，草屯分局據此分析轄區熱點，採滾動式調整巡邏與守望路線，並加強與金融機構、超商通報聯繫，建構即時攔阻網絡。

22日至24日查緝行動成果顯著。22日下午，中正派出所接獲通報，指中正路一處超商疑有車手出沒，員警到場後當場查獲犯嫌。23日凌晨，張基銘深夜巡簽時發現一名男子頻繁往返多處金融機構提領現金，形跡可疑，立即指揮警力到場盤查，查獲馬來西亞籍車手，並起出3張提款卡及現金10萬元。

同一時段，副分局長陳志文於太平路督導勤務時，也發現一名男子接連前往2處金融機構提領現金，隨即尾隨觀察並通報警力攔查，確認為車手身分。24日凌晨，交通小隊巡邏至中正路某超商ATM時，見一名男子神色慌張，盤查過程中對方突拔腿逃逸，跑出約450公尺後，在外送員協助攔截下體力不支，最終於草屯圓環遭警逮捕。

草屯分局表示，3天內查獲7名車手，顯示詐騙集團仍頻繁利用提款據點提領贓款，警方將持續精進勤務作為，全力打擊詐欺犯罪。分局長張基銘強調，打詐工作不會停歇，將持續滾動檢討部署，壓制不法。

警方也提醒，凡標榜保證獲利的投資訊息，或假冒網購平台客服要求私下加通訊軟體操作，均為常見詐騙手法，民眾如有疑慮可撥打165反詐騙專線或110報案查證，並呼籲金融機構、超商及民眾若發現可疑提領行為，應即時通報警方，共同防堵詐騙。

草屯警分局連日鎖定ATM與超商熱點巡守，3天內查獲7名詐騙車手，展現強力打詐行動成果。圖／警方提供
草屯警分局連日鎖定ATM與超商熱點巡守，3天內查獲7名詐騙車手，展現強力打詐行動成果。圖／警方提供

草屯警分局連日鎖定ATM與超商熱點巡守，3天內查獲7名詐騙車手，展現強力打詐行動成果。圖／警方提供
草屯警分局連日鎖定ATM與超商熱點巡守，3天內查獲7名詐騙車手，展現強力打詐行動成果。圖／警方提供

警方於超商ATM前盤查可疑男子，對方突逃逸，最終在外送員協助攔截下於草屯圓環落網。圖／警方提供
警方於超商ATM前盤查可疑男子，對方突逃逸，最終在外送員協助攔截下於草屯圓環落網。圖／警方提供

草屯警分局連日鎖定ATM與超商熱點巡守，3天內查獲7名詐騙車手，展現強力打詐行動成果。圖／警方提供
草屯警分局連日鎖定ATM與超商熱點巡守，3天內查獲7名詐騙車手，展現強力打詐行動成果。圖／警方提供

車手 網路購物 超商 草屯 詐騙集團

延伸閱讀

彰警查獲詐騙與毒品分裝 男穿內褲逃竄仍遭逮

詐騙 Debug！攻城獅攜手警局打詐 工程師化身玩家闖關抓詐騙

影／兒子疑誤信詐騙話術 她辦信貸百餘萬元想資助 感謝警員勸阻保住錢

專家：整合監控 才能快速應對犯罪

相關新聞

不只基層拚命...草屯警高層親自埋伏出擊 掀起打詐夜間突襲戰

為遏止詐騙集團橫行、南投縣草屯分局近日鎖定轄內提款熱點強化巡守勤務，並由分局長張基銘率2名副分局長親自督導、埋伏查緝，3天內接連查獲7名車手，其中2案更由分局長深夜巡簽時發現可疑，立即通報線上警力逮人

腳麻動不了？77歲車手拄拐杖跑給警察追 當街遭制伏

新竹縣警察局竹北分局追查詐騙案，循線掌握詐團再度要求被害人面交40萬元情資，事前部署埋伏，當場逮捕77歲陳姓車手。陳男行動不便拄拐杖，見警仍試圖逃離，當場上演拄拐跑給警察追鬧劇，最終因腳麻無法脫身，當

15人受害！轉交逾93萬元製造金流斷點 女收水手被判徒刑2年6月

張姓女子加入詐欺集團當收水手，接受指示到彰化縣向詐團陳姓人頭戶拿取現金1萬至19萬，轉往高雄市交給不詳男子，王姓等15名被害人察覺被詐後報警，警方循線逮捕張女移送偵辦。彰化地方法院審結，依犯三人以上共

環保專家點名3機構防詐失職 自曝親人帳戶慘變詐團「僵屍帳戶」

「臉書、電話公司與銀行，有太多可以防止詐騙發生卻沒有作為！」環保專家方儉30日在臉書回顧親人被詐騙的經歷說，為了購買小農商品點擊臉書廣告，結果錢未經過審核就匯了出去，且成為詐團的「僵屍帳戶」。這其中數

Line派對模式遭濫用 詐團騙人分享手機畫面盜刷29萬

詐騙手法日新月異，嘉義縣警察局刑事警察大隊近日偵破新型態Line「派對模式」詐騙案，誘騙民眾分享手機螢幕畫面，操作網路銀行與無卡提款，有2名被害人遭詐騙29萬元，警方循線在台中市查獲李姓嫌犯，查扣手機

台中22歲男當車手害婦人慘遭詐3594萬 下場判5年6月並「全額賠償」

台中22歲劉姓男子加入詐騙集團當車手，假冒「虛擬貨幣交易專員」向劉姓婦人收3594萬元現金將贓款交上手，劉落網辯稱照老闆指示工作「沒想那麼多。」法院直言，劉釀損失3594萬元，是一般勞工不吃不喝74年

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。