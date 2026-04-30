腳麻動不了？77歲車手拄拐杖跑給警察追 當街遭制伏

新竹縣警察局竹北分局追查詐騙案，循線掌握詐團再度要求被害人面交40萬元情資，事前部署埋伏，當場逮捕77歲陳姓車手。陳男行動不便拄拐杖，見警仍試圖逃離，當場上演拄拐跑給警察追鬧劇，最終因腳麻無法脫身，當街遭制伏，警方查扣相關證物，訊後依詐欺罪嫌送辦。

竹北警分局指出，本案是延續先前成功攔阻52萬元詐騙款項後，持續關懷被害人並掌握詐騙集團再度要求面交40萬元的關鍵情資。為一舉查緝詐團取款鏈，警方立即成立專案小組，與民眾密切配合，於面交地點周邊進行埋伏部署。

警方指出，當日雙方依約面交，車手現身準備取款時，警方見時機成熟，迅速上前盤查並壓制逮捕。過程中，該名車手見狀企圖拄著拐杖逃離，仍不敵優勢警力，最終當場遭制伏。警方現場查扣相關犯案證物，全案已移送新竹地檢署並起訴在案。

警方表示，詐騙集團為規避查緝，吸收車手的對象日益多元，甚至連高齡者亦可能被利用從事不法行為，手法愈趨狡猾。

警方呼籲，民眾如遇疑似詐騙情形，尤其涉及現金面交或不明投資邀約時，務必提高警覺，切勿輕信陌生指示，應即時撥打110報案或165反詐騙專線查證，共同防制詐騙犯罪，守護自身財產安全。