15人受害！轉交逾93萬元製造金流斷點 女收水手被判徒刑2年6月

張姓女子加入詐欺集團當收水手，接受指示到彰化縣向詐團陳姓人頭戶拿取現金1萬至19萬，轉往高雄市交給不詳男子，王姓等15名被害人察覺被詐後報警，警方循線逮捕張女移送偵辦。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪，判決應執行有期徒刑2年6月。可上訴。

判決書指出，張女民國112年間透過LINE暱稱「陳先生」加入詐團（這個詐團所涉參與犯罪組織部分，業經台中地方法院113年度判決）擔任收水手工作，和「陳先生」、陳姓人頭帳戶（所涉詐欺部分，業經彰化地方法院判決）及本案詐團其他成員，根據指示分工合作把詐騙來的現金交給不詳男子。

詐團以投資飆股、彩券、普洱茶、購物網搶購可獲利，詐騙王姓等15名被害人先後匯款3千元至6萬元到陳姓人頭戶的兩個金融帳戶，陳姓人頭戶接受詐團指示提領現金合計93萬9千元，「陳先生」依據詐團指示聯絡張女，張女到彰化縣田中鎮向陳姓人頭戶拿錢，再到高雄市某大樓把現金交給不詳男子，製造金流斷點。

張女在警詢時供稱，收水手日薪1500元，有收到薪水。到了彰化地院審理時翻供稱沒收到報酬，法官採信警詢筆錄，推算張女在本案犯罪所得1萬2千元。

彰化地院審酌，張女坦承洗錢、詐欺取財等犯行，暨自陳智識程度，曾任作業員，月薪3萬多元，及婚姻、子女均成年等家庭生活經濟狀況等一切情狀，並審酌她所犯各罪的犯罪類型、罪質、行為手段、侵害法益、各次犯罪時間間隔等情狀，合併定其應執行之刑，以資懲儆。