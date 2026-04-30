環保專家點名3機構防詐失職 自曝親人帳戶慘變詐團「僵屍帳戶」

詐騙示意圖／AI生成

「臉書、電話公司與銀行，有太多可以防止詐騙發生卻沒有作為！」環保專家方儉30日在臉書回顧親人被詐騙的經歷說，為了購買小農商品點擊臉書廣告，結果錢未經過審核就匯了出去，且成為詐團的「僵屍帳戶」。這其中數發部應要求臉書應驗證與監控廣告的來源，NCC應要求電信公司管制電話號碼，金管會該對網銀金流加強監控，卻都應作為而未作為，相當不應該。

網銀匯款風險高

綠色消費者基金會董事長方儉是國內知名的環保人士，他受訪時分享被詐騙的經驗說，有他的親人希望能支持小農，因此點擊臉書廣告盼購買相關產品，但對方在加LINE後，卻要他們進行7-11宅配通實名驗證，還透過LINE的PARTY功能看到該親人的手機螢幕，並要求透過網銀匯款，但網銀卻也沒有警告機制。

此外，錢匯出去後又有另一筆錢進來，因此發現受詐騙的他們已經被當成人頭帳戶。方儉說，被詐騙更可怕的是，受害人的帳戶成了被木馬程式綁架的「僵屍帳戶」，幫助罪犯轉帳、洗錢，讓被害者也變成「共犯」。

政府未善盡保護責任

「被騙不是我們自己的錯，而是被我們仰望的大公司、大政府的錯！」方儉在臉書上發文指出，他們負有絕對保護民眾信託給他們財產的責任，包括防止、減少損失的責任。但社會在被騙後，卻往往怪自己、怪騙子，卻忘了培養出千千萬萬詐騙的溫床，大企業到政府各機構的不作為，有意或無意的成為共犯結構。

他認為，這一路的加害者有太多可以防止這些詐騙的機會，包括臉書有責任驗證、考核、監控廣告的來源、行為，以及後面操作的IP位置（防止跨境犯罪），「請問數發部在做什麼？」。

如今實名制、手機驗證碼已盛行，還可以定位手機位置，為何卻不能制止真的電信詐騙犯？因為電信詐騙需要打無數的「釣魚電話」，這也是電話公司的收入，「請問該負責的NCC（國家通訊傳播委員會）在做什麼？」

銀行、業者應負責

「銀行是最重要且關鍵的一環！」方儉分析，台灣有世界最嚴的金融管制機制，他曾臨櫃匯款6百美元黃金標準支付驗證費用，還要花10分鐘解釋匯款的理由，但網路銀行卻如無人之境，而異常大額的資金（超過10萬）可以頻繁進出，卻沒有即時簡訊通知或是暫時延後支付的機制，金管會又做了什麼來監控？

方儉不滿指出，詐騙是一位真正拿了我們錢的守門者的失職，才造成我們的損失、悔恨。他也列出泰國政府幾項防詐措施可供參考，包括法律確立銀行、電信業者、數位錢包提供商、社群媒體平台對詐騙損失「共同負責」，法院將評估各方的過失程度來分配賠償責任；此外，銀行、電信業者和社群媒體公司若未採取適當防範措施，就須對損失負責，舉證責任在業者，而非受害者。

受詐者補償基金

另外，泰國在2023年設立「反網路詐騙行動中心（AOC）」，全天候促成金融機構與執法單位的即時協作，作為快速攔截詐款的「斬殺鏈」機制。新法令設立了專門的「受害者補償基金」，為詐騙受害者提供及時的財務援助，減少冗長法律程序的需要，加速受害者的財務復原；最後，最高法院的判例也強化消費者受詐騙的保護。凡此，都值得我們借鏡。

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