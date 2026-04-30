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Line派對模式遭濫用 詐團騙人分享手機畫面盜刷29萬

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

詐騙手法日新月異，嘉義縣警察局刑事警察大隊近日偵破新型態Line「派對模式」詐騙案，誘騙民眾分享手機螢幕畫面，操作網路銀行與無卡提款，有2名被害人遭詐騙29萬元，警方循線在台中市查獲李姓嫌犯，查扣手機及不法所得，依加重詐欺、洗錢防制法移送偵辦。

刑警大隊長翁士閔說，Line手機視訊可開啟派對模式，遭詐騙集團利用，透過螢幕看到對方手機畫面，引導下載第三方支付，綁定金融帳戶，或將付款QR Code傳送給車手，短時間內在超商完成盜刷，將帳戶裡的錢或額度花光，提醒開啟派對模式前要小心謹慎。

警察局長古瑞麟說，近期詐騙手法新增QR Code掃碼案類，目前已有人受騙，提醒民眾不要提供金融密碼，謹慎開啟派對模式，避免分享銀行資料，且要當心有關投資、短期獲利等誘導話術，同時也鼓勵大家多利用打詐儀表板，掌握最新資訊，慎防詐騙守護財產。

警方提醒，網路購物詐騙為近期常見手法，在網路買、賣物品時，務必掌握以下原則，包括不分享螢幕、不點不明連結、不提供QR Code，官方客服人員不會引導開啟視訊或分享螢幕，如遇可疑情事，應立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話尋求協助。

嘉義縣警察局近期查獲新型詐騙案，有詐團濫用Line視訊通話派對模式盜刷盜領。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局近期查獲新型詐騙案，有詐團濫用Line視訊通話派對模式盜刷盜領。記者黃于凡／攝影

嘉義縣警察局近期查獲新型詐騙案，有詐團濫用Line視訊通話派對模式盜刷盜領。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局近期查獲新型詐騙案，有詐團濫用Line視訊通話派對模式盜刷盜領。記者黃于凡／攝影

盜刷 詐騙集團 LINE

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