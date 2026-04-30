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台中22歲男當車手害婦人慘遭詐3594萬 下場判5年6月並「全額賠償」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中22歲劉姓男子加入詐騙集團車手，假冒「虛擬貨幣交易專員」向劉姓婦人收3594萬元現金將贓款交上手，劉落網辯稱照老闆指示工作「沒想那麼多。」法院直言，劉釀損失3594萬元，是一般勞工不吃不喝74年所得，刑事依加重詐欺罪判他5年6月，民事判應給付劉婦女全額，可上訴。

檢警調查，劉男2023年6月加入詐團當車手，經上游以虛擬幣投資向劉姓婦人行詐後，劉收到指示假冒「虛擬貨幣交易專員」同月8日到對方大里區住處，向劉婦收取3594萬元現金。

劉隨即帶著裝有3594萬元現金的行李箱，交付同團分子後，再層層轉交給上游以製造金流斷點，隱匿犯罪所得去向。

檢方訊時，劉辯稱網路應徵工作，有1名「郭老闆」和他面試，並自稱從事虛擬貨幣買賣，不用工作經驗，工作內容和客戶見面、清點現金，月薪3萬5000元。

台中地院刑事審理時，劉否認參與組織、詐欺，辯稱他指示依照「「郭總」的指示去取款，「郭總」說是要交易虛擬貨幣，他去取款的時候「沒想那麼多。」

刑事庭查，劉男當時滿22歲，其國中畢業學歷、擔任灌漿工程工作，並非初出社會之人，是智識正常、具備相當工作經驗之人，對於詐騙車手長經政府宣導、媒體披露，難以推諉稱不知。

刑事庭也發現，劉男對面試的「郭老闆」姓名毫無知悉，雙方也沒簽立任何契約，如此粗率、馬虎的求職態度及面試，與常情不符，況且劉毫無虛擬幣知識，工作內容僅收款，顯不具任何專業，僅需低度勞力，卻可獲3萬5000元酬勞，更悖離常情，不採信其辯詞。

刑事庭審酌，劉嚴重侵害被害人財產權，金額高達3594萬元，若以我國月薪中位數4萬元計算，一般勞工需不吃不喝工作74年，依犯三人以上共同詐欺取財罪，判他5年6月。

劉婦再提附帶民事求償全額，中院民事庭也認為，劉男的行為與劉婦損失有因果關係，判他應給付劉婦女3594萬元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

車手 台中 詐騙集團 虛擬貨幣

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