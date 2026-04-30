詐騙新招！LINE「派對模式」分享螢幕…2人買蒜頭雞蛋29萬飛了

LINE詐騙手法層出不窮。圖／AI生成

2民眾近日在LINE上購蒜頭、雞蛋，被誘導開啟「派對模式」分享手機螢幕畫面，帳戶資訊與QR Code被歹徒側錄，隨即遭轉帳及盜刷共新台幣29萬元，嘉縣警方逮捕李姓車手送辦。

嘉義縣警察局今天召開防詐記者會表示，破獲新型詐騙案件，詐騙集團於社群平台刊登「免費贈送結緣品」或購買「演唱會門票、水果、雞蛋、提燈」等名義誘騙民眾，並要求以「7-11賣貨便、貨到付款」等方式交易卸下心防。之後謊稱被害人須完成「實名制認證」才能交易，誘導其加入假冒的LINE客服，並要求開啟LINE「派對模式」分享手機螢幕畫面。

警方強調，被害人在不知情下，於手機操作網路銀行與無卡提款，導致其帳戶資訊與QR Code遭歹徒即時側錄，隨即遭非法轉帳及盜刷。

警方獲報後展開追查，發現李姓嫌犯多次於台中市北屯、西屯區等地盜刷QR Code獲利，報請嘉義地檢署指揮偵辦，警方趁李嫌準備再次作案時，持拘票、搜索票將其查緝到案，當場查扣智慧型手機及不法所得，依加重詐欺、洗錢防制法移送偵辦並建請羈押。

警方說，20幾歲的李姓嫌犯被逮後認為他只是幫人到超商買遊戲點數賺差價不違法，但李嫌的作為就是詐騙集團的車手，請年輕朋友求職時要小心，勿誤入歧途。