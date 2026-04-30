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太金票券總經理捲洗錢風波 喊冤稱遭詐團「三角詐欺」利用
日前遭檢調大動作搜索、總經理沈吉勇獲交保的國內知名票券業者「太金票券」，今天召開記者會，太金委任律師與沈吉勇親上火線澄清，強調事件起因於沈吉勇個人其他事業的商業交易，卻不慎遭詐騙集團作為「三角詐欺」跳板，太金絕無涉入洗錢及詐欺，目前公司營運一切正常。
太金委任律師陳建州說明，整起事件源於總經理沈吉勇經營的其他事業，過去曾與海外合法物流業者合作，協助處理貨款結算，然而詐騙集團卻利用此一既有交易模式，先詐騙被害人取得款項後，再向供應商下單，並將詐得資金作為貨款交付，沈吉勇僅依常規模式協助結算，對資金來源屬犯罪所得毫不知情。
陳建州強調，類似的交易過往有多筆正常紀錄，此次引發質疑的款項僅占極小比例。外界質疑太金是否從中牟利，陳建州嚴詞反駁，指出該筆爭議交易並未替公司帶來任何報酬，「若明知有刑責風險卻還不賺錢，根本不合常理」強調太金公司毫無參與洗錢的動機。
不過檢調單位日前追查詐騙集團金流時，懷疑詐團看準票券公司每天經手龐大現金流的特性，未循傳統地下匯兌，而是透過太金票券全台據點將數千萬元黑錢洗白。
檢調在4月9日突擊搜索太金位於高雄的總部，帶回沈吉勇與謝姓女分店長，檢方複訊後原認定兩人涉犯詐欺、洗錢罪嫌重大且交代不清，向法院聲請羈押禁見，最終法院裁定沈、謝兩人分別以60萬元及30萬元交保，並限制出境、出海。
太金公司今天聲明表示，連日風波已嚴重衝擊商譽與市場信心，為避免消費者及合作廠商疑慮，特此出面說明。太金強調已全力配合司法調查，提供完整交易與通訊紀錄，未來也將全面強化交易審查與風險控管機制，盼司法早日查明真相，還公司清白。
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