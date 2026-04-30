影／M化車建功！調查局破獲藏匿大學租屋套房3座詐騙機房 扣11台貓池

調查局新北市調查處接獲情資，指詐團從海外進口「貓池」詐騙工具， 先透過陳姓兄弟收取包裹，再利用客運公司託運、高鐵站置物櫃等方式轉手，最後由另名陳姓男子在新北市及桃園市等地尋覓大學生套房租屋，架設貓池並設置3處詐騙機房，專案小組本月7日搜索查扣貓池11台、人頭SIM卡43張等犯罪工具，約談3名涉案的陳姓男子，新北檢聲押禁見3人獲准。

新北市處去年接獲線報後，全面清查可疑人車，鎖定從事機場接駁得陳男，發現陳男在桃園市新北市承租多間大學附近的單身宿舍，經向檢方聲請強制處分後，出動M化車等科技器材，掌握陳男配合詐團架設「貓池」機房地點。

專案組搜索機房時，發現多台「貓池」正在運作中，並自境外隨機撥打電話，以未顯示來電，假冒中華電信、警察局、戶政機關或郵局人員，佯稱銀行帳戶遭人辦理貸款、身分證件遭人取得並辦理門號及盜打或申請戶籍登記，抑或電信費未繳積欠高額款項，須匯款至對方指定帳戶以銷帳等方式，藉機詐取民眾財物。

詐團為躲避查緝，利用大學週遭學生宿舍租金便宜、人員出入複雜管理不易，在屋內裝設多部電腦、網路等電子設備，並利用這些器材耗電量高、24小時機器運轉、網路訊號繁雜等特性，將機房隱身設置其中，掩蔽詐團機器運作噪音，干擾執法人員查緝訊號來源所在地，但執法人員依從蛛絲馬跡中查出真相。

新北市處機動站科偵組分析，此類以假冒政府機關人員的詐團，平日上午9時至下午3時為工作時段，主要詐騙對象為居家長者，利用其擔心證件遭冒用之心理，製造受害人緊張情緒，威逼交出現金或金融卡監管，遂行詐術。

專案小組另查出，詐團在收購民眾銀行存摺時，為使出售存摺的民眾躲避刑事追訴，會與售簿者共謀，偽造虛假對話記錄，製作售簿者也是受詐者之角色，企圖混淆執法人員。

調查局破獲藏匿大學租屋套房3座詐騙機房，查扣詐騙犯罪工具「貓池」11台。圖／調查局提供