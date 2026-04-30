快訊

反共青年變極端保守派？匈牙利的民主豪賭故事

警假辦案騙6女拍照合成裸照僅調職挨批 高警局：「害群之馬」已免職

藍營陷軍購之亂…鄭麗文急電化解季麟連爭議 韓國瑜自嘲「打來開除我？」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／M化車建功！調查局破獲藏匿大學租屋套房3座詐騙機房 扣11台貓池

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局新北市調查處接獲情資，指詐團從海外進口「貓池」詐騙工具， 先透過陳姓兄弟收取包裹，再利用客運公司託運、高鐵站置物櫃等方式轉手，最後由另名陳姓男子在新北市及桃園市等地尋覓大學生套房租屋，架設貓池並設置3處詐騙機房，專案小組本月7日搜索查扣貓池11台、人頭SIM卡43張等犯罪工具，約談3名涉案的陳姓男子，新北檢聲押禁見3人獲准。

新北市處去年接獲線報後，全面清查可疑人車，鎖定從事機場接駁得陳男，發現陳男在桃園市新北市承租多間大學附近的單身宿舍，經向檢方聲請強制處分後，出動M化車等科技器材，掌握陳男配合詐團架設「貓池」機房地點。

專案組搜索機房時，發現多台「貓池」正在運作中，並自境外隨機撥打電話，以未顯示來電，假冒中華電信、警察局、戶政機關或郵局人員，佯稱銀行帳戶遭人辦理貸款、身分證件遭人取得並辦理門號及盜打或申請戶籍登記，抑或電信費未繳積欠高額款項，須匯款至對方指定帳戶以銷帳等方式，藉機詐取民眾財物。

詐團為躲避查緝，利用大學週遭學生宿舍租金便宜、人員出入複雜管理不易，在屋內裝設多部電腦、網路等電子設備，並利用這些器材耗電量高、24小時機器運轉、網路訊號繁雜等特性，將機房隱身設置其中，掩蔽詐團機器運作噪音，干擾執法人員查緝訊號來源所在地，但執法人員依從蛛絲馬跡中查出真相。

新北市處機動站科偵組分析，此類以假冒政府機關人員的詐團，平日上午9時至下午3時為工作時段，主要詐騙對象為居家長者，利用其擔心證件遭冒用之心理，製造受害人緊張情緒，威逼交出現金或金融卡監管，遂行詐術。

專案小組另查出，詐團在收購民眾銀行存摺時，為使出售存摺的民眾躲避刑事追訴，會與售簿者共謀，偽造虛假對話記錄，製作售簿者也是受詐者之角色，企圖混淆執法人員。

調查局破獲藏匿大學租屋套房3座詐騙機房，查扣詐騙犯罪工具「貓池」11台。圖／調查局提供
調查局破獲藏匿大學租屋套房3座詐騙機房，查扣詐騙犯罪工具「貓池」11台。圖／調查局提供

調查局破獲藏匿大學租屋套房3座詐騙機房，逮捕3名詐團成員到案。圖／調查局提供
調查局破獲藏匿大學租屋套房3座詐騙機房，逮捕3名詐團成員到案。圖／調查局提供

詐騙 詐團 調查局

延伸閱讀

中檢破第三方支付洗錢水房 空殼公司助博弈羈押9人

詐團假投資結合假幣商行騙 雲檢起訴10人

彰警查獲詐騙與毒品分裝 男穿內褲逃竄仍遭逮

毒品糾紛凌虐命危！宜蘭男遭囚打10小時「橫紋肌溶解」丟包 2惡煞收押

相關新聞

太金票券總經理捲洗錢風波 喊冤稱遭詐團「三角詐欺」利用

日前遭檢調大動作搜索、總經理沈吉勇獲交保的國內知名票券業者「太金票券」，今天召開記者會，太金委任律師與沈吉勇親上火線澄清，強調事件起因於沈吉勇個人其他事業的商業交易，卻不慎遭詐騙集團作為「三角詐欺」跳

影／M化車建功！調查局破獲藏匿大學租屋套房3座詐騙機房 扣11台貓池

調查局新北市調查處接獲情資，指詐團從海外進口「貓池」詐騙工具， 先透過陳姓兄弟收取包裹，再利用客運公司託運、高鐵站置物櫃等方式轉手，最後由另名陳姓男子在新北市及桃園市等地尋覓大學生套房租屋，架設貓池並

男子到超商要買5萬元點數給「美國女軍官」 警與店員阻詐

台中市警局大甲分局義里派出所與轄內超商店員聯手，日前成功阻止一起典型「假交友詐騙」案件。李姓男子落入網路「美國女軍官」的交友詐騙陷阱，在超商要買Apple Store點數支付所謂的「海關規費」時，店員

民眾舉報「有人面交」 北市警抓車手...幫被害人追回62萬

廖姓男子是詐騙集團車手，日前跟被害人相約北市士林區的連鎖速食店SUBWAY門口面交62.8萬元現金，因怪異行徑被路過的民眾認定是詐騙報警，警方趕抵果然在場找到廖男，他坦承「收錢辦事」，被依詐欺罪嫌逮捕

男大生遇感情詐諞又倒楣被錢莊盯上逼簽本票 差點連累母親幸警方逮人

台北市刑警大隊日前發現由竹聯幫成員組成的地下錢莊，專找涉世未深的年輕人借錢，21歲陳姓男大生，先是遇到感情詐騙導致生活遇到困難，找上小額貸款業務員，不料一時誤信對方說詞簽下40萬元本票，男大生想反悔卻

影／買白沙屯保溫杯要在ATM前實名認證？台中熟女險被詐警來阻

台中市黃姓女子近日在網路購買「白沙屯保溫杯」，對方要求她前往ATM前進行實名認證，因黃女一面視訊、一面操作ATM，引發行員關注，報警前往關心，警方瞭解後，判斷黃女已中歹徒詐騙守法，ATM沒有驗證身分、

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。