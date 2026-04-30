男子到超商要買5萬元點數給「美國女軍官」 警與店員阻詐

台中市警局大甲分局義里派出所與轄內超商店員聯手，日前成功阻止一起典型「假交友詐騙」案件。李姓男子落入網路「美國女軍官」的交友詐騙陷阱，在超商要買Apple Store點數支付所謂的「海關規費」時，店員通報，員警及時攔阻，成功守住民眾5萬元。

警方表示，被害男子透過交友軟體結識自稱「美國女軍官」的女子，對方聲稱要寄送百萬美元包裹來台，後續以「海關清關費」為由，要求購買Apple Store禮品卡。男子準備提供5萬元序號時，超商店員查覺異常通報警方，員警到場識破為假交友詐騙，當場告訴男子「這是百分之二百的詐騙」，成功保住他的血汗錢。

警方指出，詐騙集團常以「外國軍官」、「寄送鉅額現金」、「清關費」等話術取信被害人，並搭配偽造文件增加可信度，最終誘導購買點數卡或匯款。

警方提醒，只要對方要求購買點數卡並提供序號，幾乎可確定是詐騙。警方提醒，如已購買並交付Apple Store禮品卡序號，應盡速撥打Apple客服0800-095-988申請凍結點數，降低損失。