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日薪一萬誘土木工人轉職當車手 雲檢警破詐團主嫌海外遙控擴大追緝

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林檢警偵破一起虛擬貨幣投資詐騙案，發現詐團以日薪1萬元利誘從事土木工作的中年男子擔任車手，檢警由車手向上溯源，成功瓦解以曾姓男子為首的詐騙集團，逮捕台灣區負責人莊、劉兩嫌及車手、監控收水手等10人，全案依詐欺取財及違反洗錢防制法等罪嫌起訴，因主嫌仍在海外遙控，持續擴大追查。

雲林地檢署指出，接獲情資顯示詐團透過社群媒體，以投資虛擬貨幣為名詐騙民眾，檢察官林柏宇指揮雲林縣警察局刑警大隊偵二隊及虎尾分局組成專案小組偵辦。

專案小組去年10月查獲3名車手，均為40多歲、原從事土木工作的勞工，遭詐團以日薪1萬元吸收。調查發現，車手每日收款可達300萬元，另有抽成獎金，最高曾出現車手單日收款1000萬元的情形。

檢警持續向上溯源，鎖定在現場監控車手並回收款項的收水手曾男，進一步於今年1月在台南拘提台灣區負責人莊嫌（26歲）、劉嫌（27歲）到案。兩人負責招募監控手與收水手，並處理詐款核對與薪資發放，3月再擴大追查，拘提33歲陳姓監控收水手及李、顧兩名車手，逐步瓦解詐團網絡。

檢方指出，莊、劉兩嫌與潛逃海外的曾姓主嫌為國中同學，遭吸收為台灣區負責人。整體集團由車手、監控收水人員、中階幹部至台灣區負責人，形成四層分工架構。初步清查，被害人多為30至40歲，其中最高損失超過1500萬元。

警方表示，詐團以「假投資」搭配「假幣商面交」手法，並透過假APP營造持續獲利假象，使被害人誤信交易安全，甚至對警方提醒產生戒心。經警方長期關懷與說明，被害人才驚覺所謂「專業幣商」其實就是車手。

檢警呼籲，詐騙手法推陳出新，民眾投資理財應透過合法管道，切勿輕信來路不明的投資資訊與APP，以免誤入陷阱、造成重大損失。

雲林檢警偵破一起虛擬貨幣投資詐騙案，發現詐團以日薪1萬元利誘從事土木工作的中年男子擔任車手，檢警由車手向上溯源，成功瓦解以曾姓男子為首的詐騙集團，圖為警方跟受害者的對話。記者陳雅玲／翻攝
雲林檢警偵破一起虛擬貨幣投資詐騙案，發現詐團以日薪1萬元利誘從事土木工作的中年男子擔任車手，檢警由車手向上溯源，成功瓦解以曾姓男子為首的詐騙集團，圖為警方跟受害者的對話。記者陳雅玲／翻攝

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