快訊

「花生零關稅滅農說」被批選舉炒作 張麗善轟陳駿季：滿腦子都政治

連假前小確幸！ 國際珍奶日「買一送一」懶人包 超商買2送2、這家加1元多一件

嵐解散倒數1個月！大野智被拍與舊愛密會 女方深夜待家中2小時

民眾舉報「有人面交」 北市警抓車手...幫被害人追回62萬

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

廖姓男子是詐騙集團車手，日前跟被害人相約北市士林區的連鎖速食店SUBWAY門口面交62.8萬元現金，因怪異行徑被路過的民眾認定是詐騙報警，警方趕抵果然在場找到廖男，他坦承「收錢辦事」，被依詐欺罪嫌逮捕，而被害人財損的62.8萬元現金，也因為警方即時抓到車手，全數發還。

士林警方23日獲報，有民眾稱劍潭路上的SUBWAY門口疑似有詐欺面交情事，立刻派遣警力到場，由於報案人形容地點明確，員警到場見到廖男（61歲）持手機在視訊，懷疑就是他上前盤查。

廖男得手後，跟詐騙集團正在通話，根據警察秘錄器畫面，可見廖男被盤查時也不知所措，甚至向電話另一頭詢問「我們是什麼公司？」、「有警察」。

員警一聽更加確認「他就是車手」，廖男供稱自己只是來收錢，員警詢問包包內是否有現金，一看果然有62.8萬元現金，罪證確鑿當場逮捕。

員警透過廖男手機、合約等資訊，循線找到被騙的劉姓女子（69歲），劉女經警察告知後才得知被騙，稱是在臉書上看到投資訊息，對方說可以「低價購買股票」，因此第一次面交投資，沒想到是詐騙，始終不敢相信，也感謝員警告知。警方事後把查扣的62.8萬元現金發還。

士林警方呼籲，網路交友結合投資為常見詐騙手法，民眾切勿輕信陌生人投資邀約進行面交款項，如有疑義可撥打165反詐騙專線或110報案查證，以保障自身財產安全。

北市警方獲報有人在詐騙面交，即時趕抵發現車手還沒離去，盤查詢問後逮捕他，查扣贓款62.8萬元現金後全數發還給被害人。記者翁至成／翻攝
北市警方獲報有人在詐騙面交，即時趕抵發現車手還沒離去，盤查詢問後逮捕他，查扣贓款62.8萬元現金後全數發還給被害人。記者翁至成／翻攝

北市警方獲報有人在詐騙面交，即時趕抵發現車手還沒離去，盤查詢問後逮捕他，查扣贓款62.8萬元現金後全數發還給被害人。記者翁至成／翻攝
北市警方獲報有人在詐騙面交，即時趕抵發現車手還沒離去，盤查詢問後逮捕他，查扣贓款62.8萬元現金後全數發還給被害人。記者翁至成／翻攝

警察 北市 車手

延伸閱讀

影／兒子疑誤信詐騙話術 她辦信貸百餘萬元想資助 感謝警員勸阻保住錢

2幫派合設詐騙車手洗錢集團 刑事局逮22嫌送辦

屏監作業導師淪詐團車手 遭判撤職、停止任用2年

超商店員兼差當投資詐團車手 取款140萬元被判2年8月

相關新聞

男大生遇感情詐諞又倒楣被錢莊盯上逼簽本票 差點連累母親幸警方逮人

台北市刑警大隊日前發現由竹聯幫成員組成的地下錢莊，專找涉世未深的年輕人借錢，21歲陳姓男大生，先是遇到感情詐騙導致生活遇到困難，找上小額貸款業務員，不料一時誤信對方說詞簽下40萬元本票，男大生想反悔卻

影／買白沙屯保溫杯要在ATM前實名認證？台中熟女險被詐警來阻

台中市黃姓女子近日在網路購買「白沙屯保溫杯」，對方要求她前往ATM前進行實名認證，因黃女一面視訊、一面操作ATM，引發行員關注，報警前往關心，警方瞭解後，判斷黃女已中歹徒詐騙守法，ATM沒有驗證身分、

台南3月受理詐騙案1211件 假網拍假色情假投資最多

台南市今年1月詐欺受理件數1211件，較上月620件增加，前3名分別是假網拍占44.34%、色情應召詐財占7.76%、假投資占7.6%；以行政區域比較，受理數以永康區209件最多，其次依序為安南區13

協助防搶 中信銀行忠孝分行行員英勇義舉獲北市政府表揚

中信金控旗下中信銀行忠孝分行在24日發生搶案，所幸中國信託銀行忠孝分行全體行員藉由日常嚴謹的訓練及臨危不亂的態度，加上警方的專業執法，短時間內成功化解危機，守護民眾安全有成，今日獲台北市政府表揚，台北

影／兒子疑誤信詐騙話術 她辦信貸百餘萬元想資助 感謝警員勸阻保住錢

基隆市1名婦人疑因兒子誤入詐騙陷阱，拿出存款又申辦信貸共164萬元，想要資助兒子投資創業，還好銀行行員和警員聯手勸阻。這名婦人今天說出受騙經驗，感謝行員和警方及時阻止她，否則錢被騙走了，還多了超過百萬

竹聯幫明仁會車手團拿贓款又盜領 4人遭假檢警詐騙437萬

竹聯幫明仁會成員林姓男子涉嫌指揮車手，替假檢警詐騙集團向被害人拿現金或提款卡盜領，向4人騙走437萬元，刑事局查獲10人移送，新北地檢署將林等8人依詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例起訴，2人偵查中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。