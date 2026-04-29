民眾舉報「有人面交」 北市警抓車手...幫被害人追回62萬
廖姓男子是詐騙集團車手，日前跟被害人相約北市士林區的連鎖速食店SUBWAY門口面交62.8萬元現金，因怪異行徑被路過的民眾認定是詐騙報警，警方趕抵果然在場找到廖男，他坦承「收錢辦事」，被依詐欺罪嫌逮捕，而被害人財損的62.8萬元現金，也因為警方即時抓到車手，全數發還。
士林警方23日獲報，有民眾稱劍潭路上的SUBWAY門口疑似有詐欺面交情事，立刻派遣警力到場，由於報案人形容地點明確，員警到場見到廖男（61歲）持手機在視訊，懷疑就是他上前盤查。
廖男得手後，跟詐騙集團正在通話，根據警察秘錄器畫面，可見廖男被盤查時也不知所措，甚至向電話另一頭詢問「我們是什麼公司？」、「有警察」。
員警一聽更加確認「他就是車手」，廖男供稱自己只是來收錢，員警詢問包包內是否有現金，一看果然有62.8萬元現金，罪證確鑿當場逮捕。
員警透過廖男手機、合約等資訊，循線找到被騙的劉姓女子（69歲），劉女經警察告知後才得知被騙，稱是在臉書上看到投資訊息，對方說可以「低價購買股票」，因此第一次面交投資，沒想到是詐騙，始終不敢相信，也感謝員警告知。警方事後把查扣的62.8萬元現金發還。
士林警方呼籲，網路交友結合投資為常見詐騙手法，民眾切勿輕信陌生人投資邀約進行面交款項，如有疑義可撥打165反詐騙專線或110報案查證，以保障自身財產安全。
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