男大生遇感情詐諞又倒楣被錢莊盯上逼簽本票 差點連累母親幸警方逮人

台北市刑警大隊日前發現由竹聯幫成員組成的地下錢莊，專找涉世未深的年輕人借錢，21歲陳姓男大生，先是遇到感情詐騙導致生活遇到困難，找上小額貸款業務員，不料一時誤信對方說詞簽下40萬元本票，男大生想反悔卻被恐嚇要求違約金，陸續又簽下百多萬元本票，錢莊又找上陳母，想要對方還錢，陳母報警後沒有讓對方得逞。

警方指出，有竹聯幫背景的29歲吳姓男子，專門鎖定涉事未深且與家人關係良好的大學生，透過無中生有的惡劣手法及話術，逐步誘騙被害人簽下鉅額本票，恐嚇家屬要求代子償債。

警方調查，嫌犯透過網路平日經營小額借貸，旗下成員從事放款業務，透過網路、電話，以「債務整合」名義吸引有資金需求的民眾聯繫，日前吳嫌等人先是盯上不諳世事的19歲林姓大學生，談話過程中知曉父親曾為他償還債務後，竟在1毛錢未借出的情況下，誘騙林姓大學生分別以自己和父親名義簽下面額100萬的本票各1張，並錄下自願借款影片。

嫌犯拿本票找上林姓大學生父親，父親無法確認兒子究竟有無實際借得現金，但嫌犯仗著手中的本票和借款影片，強逼林父簽下面額130萬的本票以抵償兒子的債務，林父到郵局要領錢時，被行員驚覺有異阻止。

警方蒐證時，發現另一位陳姓大學生因為遭遇感情詐騙，上網找小額信貸時被盯上，吳嫌指揮旗下石姓犯嫌，假扮放款業務員接觸陳姓大學生，佯裝替他辦理40萬元的汽車貸款，騙他先簽下本票，再趁對方無力支付利息，由吳嫌聯繫被害人，聲稱可協助債務整合，誘騙他簽下數張共160多萬元本票，並要求填寫他母親當擔保人，借款合約書中特別記載不得再向其他民間高利貸借款，否則債權人可要求借款人及擔保人一次性清償全部債務。

陳姓大學生遭設局後，吳嫌再派出蕭姓同夥，扮演其他民間借貸業者接觸陳姓大學生，設局讓大學生觸發違約條款，吳嫌持本票、合約及影片至被害人住處，恐嚇母親透過抵押房產替兒子還債，行徑相當惡劣。

台北市警方長時間蒐證，日前在新北、桃園、嘉義等地展開同步搜索，拘捕吳姓主嫌在內的9名同夥到案，查扣本票、借款合約書、聲明書等票據超過300張，面額超過7000萬，以及現金170餘萬、球棒、開山刀、鎮暴槍等贓證物；全案詢後將吳嫌及其他成員共9人依組織、加重詐欺、恐嚇取財、重利、妨害秩序等罪名移送新北地檢署偵辦，新北地方法院審理後裁定吳嫌等5人羈押禁見。

台北市刑大逮捕地下錢莊成員，查獲多張本票及現金。記者廖炳棋／翻攝