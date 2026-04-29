快訊

「花生零關稅滅農說」被批選舉炒作 張麗善轟陳駿季：滿腦子都政治

連假前小確幸！ 國際珍奶日「買一送一」懶人包 超商買2送2、這家加1元多一件

嵐解散倒數1個月！大野智被拍與舊愛密會 女方深夜待家中2小時

聽新聞
0:00 / 0:00

男大生遇感情詐諞又倒楣被錢莊盯上逼簽本票 差點連累母親幸警方逮人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市刑警大隊日前發現由竹聯幫成員組成的地下錢莊，專找涉世未深的年輕人借錢，21歲陳姓男大生，先是遇到感情詐騙導致生活遇到困難，找上小額貸款業務員，不料一時誤信對方說詞簽下40萬元本票，男大生想反悔卻被恐嚇要求違約金，陸續又簽下百多萬元本票，錢莊又找上陳母，想要對方還錢，陳母報警後沒有讓對方得逞。

警方指出，有竹聯幫背景的29歲吳姓男子，專門鎖定涉事未深且與家人關係良好的大學生，透過無中生有的惡劣手法及話術，逐步誘騙被害人簽下鉅額本票，恐嚇家屬要求代子償債。

警方調查，嫌犯透過網路平日經營小額借貸，旗下成員從事放款業務，透過網路、電話，以「債務整合」名義吸引有資金需求的民眾聯繫，日前吳嫌等人先是盯上不諳世事的19歲林姓大學生，談話過程中知曉父親曾為他償還債務後，竟在1毛錢未借出的情況下，誘騙林姓大學生分別以自己和父親名義簽下面額100萬的本票各1張，並錄下自願借款影片。

嫌犯拿本票找上林姓大學生父親，父親無法確認兒子究竟有無實際借得現金，但嫌犯仗著手中的本票和借款影片，強逼林父簽下面額130萬的本票以抵償兒子的債務，林父到郵局要領錢時，被行員驚覺有異阻止。

警方蒐證時，發現另一位陳姓大學生因為遭遇感情詐騙，上網找小額信貸時被盯上，吳嫌指揮旗下石姓犯嫌，假扮放款業務員接觸陳姓大學生，佯裝替他辦理40萬元的汽車貸款，騙他先簽下本票，再趁對方無力支付利息，由吳嫌聯繫被害人，聲稱可協助債務整合，誘騙他簽下數張共160多萬元本票，並要求填寫他母親當擔保人，借款合約書中特別記載不得再向其他民間高利貸借款，否則債權人可要求借款人及擔保人一次性清償全部債務。

陳姓大學生遭設局後，吳嫌再派出蕭姓同夥，扮演其他民間借貸業者接觸陳姓大學生，設局讓大學生觸發違約條款，吳嫌持本票、合約及影片至被害人住處，恐嚇母親透過抵押房產替兒子還債，行徑相當惡劣。

台北市警方長時間蒐證，日前在新北、桃園、嘉義等地展開同步搜索，拘捕吳姓主嫌在內的9名同夥到案，查扣本票、借款合約書、聲明書等票據超過300張，面額超過7000萬，以及現金170餘萬、球棒、開山刀、鎮暴槍等贓證物；全案詢後將吳嫌及其他成員共9人依組織、加重詐欺、恐嚇取財、重利、妨害秩序等罪名移送新北地檢署偵辦，新北地方法院審理後裁定吳嫌等5人羈押禁見。

台北市刑大逮捕地下錢莊成員，查獲多張本票及現金。記者廖炳棋／翻攝
台北市刑大逮捕地下錢莊成員，查獲多張本票及現金。記者廖炳棋／翻攝

台北市刑大逮捕地下錢莊成員，查獲多張本票及現金。記者廖炳棋／翻攝
台北市刑大逮捕地下錢莊成員，查獲多張本票及現金。記者廖炳棋／翻攝

債務 大學生 詐騙

延伸閱讀

2幫派合設詐騙車手洗錢集團 刑事局逮22嫌送辦

影／兒子疑誤信詐騙話術 她辦信貸百餘萬元想資助 感謝警員勸阻保住錢

宜蘭驚傳銀樓搶案…30歲男試戴金戒指竟搶走逃逸 警方火速逮人

假冒網紅詐騙上億元 主嫌揹6條通躲高雄汽旅落網

相關新聞

男大生遇感情詐諞又倒楣被錢莊盯上逼簽本票 差點連累母親幸警方逮人

台北市刑警大隊日前發現由竹聯幫成員組成的地下錢莊，專找涉世未深的年輕人借錢，21歲陳姓男大生，先是遇到感情詐騙導致生活遇到困難，找上小額貸款業務員，不料一時誤信對方說詞簽下40萬元本票，男大生想反悔卻

影／買白沙屯保溫杯要在ATM前實名認證？台中熟女險被詐警來阻

台中市黃姓女子近日在網路購買「白沙屯保溫杯」，對方要求她前往ATM前進行實名認證，因黃女一面視訊、一面操作ATM，引發行員關注，報警前往關心，警方瞭解後，判斷黃女已中歹徒詐騙守法，ATM沒有驗證身分、

台南3月受理詐騙案1211件 假網拍假色情假投資最多

台南市今年1月詐欺受理件數1211件，較上月620件增加，前3名分別是假網拍占44.34%、色情應召詐財占7.76%、假投資占7.6%；以行政區域比較，受理數以永康區209件最多，其次依序為安南區13

協助防搶 中信銀行忠孝分行行員英勇義舉獲北市政府表揚

中信金控旗下中信銀行忠孝分行在24日發生搶案，所幸中國信託銀行忠孝分行全體行員藉由日常嚴謹的訓練及臨危不亂的態度，加上警方的專業執法，短時間內成功化解危機，守護民眾安全有成，今日獲台北市政府表揚，台北

影／兒子疑誤信詐騙話術 她辦信貸百餘萬元想資助 感謝警員勸阻保住錢

基隆市1名婦人疑因兒子誤入詐騙陷阱，拿出存款又申辦信貸共164萬元，想要資助兒子投資創業，還好銀行行員和警員聯手勸阻。這名婦人今天說出受騙經驗，感謝行員和警方及時阻止她，否則錢被騙走了，還多了超過百萬

竹聯幫明仁會車手團拿贓款又盜領 4人遭假檢警詐騙437萬

竹聯幫明仁會成員林姓男子涉嫌指揮車手，替假檢警詐騙集團向被害人拿現金或提款卡盜領，向4人騙走437萬元，刑事局查獲10人移送，新北地檢署將林等8人依詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例起訴，2人偵查中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。