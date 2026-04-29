影／買白沙屯保溫杯要在ATM前實名認證？台中熟女險被詐警來阻

台中市黃姓女子近日在網路購買「白沙屯保溫杯」，對方要求她前往ATM前進行實名認證，因黃女一面視訊、一面操作ATM，引發行員關注，報警前往關心，警方瞭解後，判斷黃女已中歹徒詐騙守法，ATM沒有驗證身分、開通金流的功能，黃女也感謝警方即時的關心。

黃姓女子（59歲）23日下午5時許，因站在北屯區一間銀行的自動櫃員機前，一面操作機台，一面與人視訊，行員察覺有異狀，聯絡警方，第五警分局警員陳昱睿、廖羿甄前往關心。

經查，黃女近日在網路向人購買「白沙屯保溫杯」，對方宣稱使用「好賣+」交易，另提供連結，但系統顯示「未完成實名制認證」，黃女在與客服人員加LINE後，依指示前往ATM進行驗證。

警方聽完黃女描述經過後，當場告知此為詐騙手法，ATM絕不可能有「驗證身分」或「開通金流」功能，黃女恍然大悟，感謝警方及時攔阻，才沒持續被騙走存款。

第五警分局提醒，詐騙集團常以「未實名認證」、「未開通簽署金流」等名義，誘導民眾操作網路銀行，千騙萬騙不離ATM，若有任何疑問，請立即撥打165反詐騙專線或110求證。