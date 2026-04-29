台南3月受理詐騙案1211件 假網拍假色情假投資最多

台南市今年1月詐欺受理件數1211件，較上月620件增加，前3名分別是假網拍占44.34%、色情應召詐財占7.76%、假投資占7.6%；以行政區域比較，受理數以永康區209件最多，其次依序為安南區136件、東區130件，台南市警察局提醒市民朋友要多加注意。

台南市府昨天下午在4月治安會報上，公開表揚日前在永康區見義勇為制止攻擊女高中生事件的熱心民眾，秘書長尤天厚表示，民眾在關鍵時刻挺身而出，以實際行動守護他人安全，展現高度警覺與正義感，是社會珍貴的力量，特別公開表揚其英勇事蹟。

尤天厚指出，城市安全除仰賴警察與制度外，更需要市民的關心與勇氣，能在確保自身安全前提下即時通報警方；尤也慰勉警方迅速查緝蔡姓犯嫌到案，指示應同步強化通學步道巡邏勤務，結合空間防衛概念，盤點校園周邊死角與治安熱點，全力守護學生通學安全。

台南市刑警大隊分析今年3月詐欺受理件數1211件，被害人年齡層比例最高為24歲至49歲占59.95%，次依序為23歲以下占18.99%、50歲至64歲占16.10%、65歲以上占4.95%；被害人職業則以基層技術工及勞力工占34.76%最多，次依序為專業技術人員占25.6%、學生族群占14.70%、無業占14.45%、服務工作人員占10.49%。

市府表示，為達成打詐無死角，台南市率先全國自去年5月推動「AI口罩ATM告警系統」政策迄今，與轄內郵局及中國信託商業銀行合作，於轄內ATM建置AI口罩ATM告警系統，利用AI影像辨識技術，針對佩戴口罩、安全帽等特徵進行即時偵測與警示，成為防制車手提領一項重要利器。

統計今年第1季（1月至3月）執行成果，郵局ATM（建置4處）車手提領次數相較去年同期下降76.20%、中國信託商業銀行ATM（建置69處）車手提領次數相較去年同期下降98.94%，顯見此政策已有防制成效，大幅減少熱點ATM車手提領次數。

昨天市府也表揚3月金融及超商成功阻詐151件，有功人員222位，攔阻詐騙款項逾1億1670萬餘元，包括中國信託臺南分行、中華郵政網寮郵局、彰化銀行南臺南分行、京城銀行六甲分行、台新銀行臺南分行、台北富邦東寧分行、台北富邦臺南分行、中國信託南臺南分行、元大銀行金華分行。

另表揚114年第1季（1-3月）攔阻件數達10件以上的金融機構，有中國信託西臺南分行、中國信託東臺南分行、台北富邦臺南分行、中國信託臺南分行、中國信託中華分行；其中，中國信託西臺南分行攔阻成效持續保持第1，本季共攔阻20件，攔阻金額達2122萬餘元。

市府指出，台南市將持續擴大布建規模與優化科技偵測能量，透過公私協力與科技能量結合，織密科技防詐網，展現府城守護市民財產安全決心。

台南市府昨天表揚3月金融及超商成功阻詐151件，有功人員222位，攔阻詐騙款項逾1億1670萬餘元。記者袁志豪／翻攝

只要安裝「AI口罩ATM告警系統」，若戴口罩或安全帽遮住臉部，系統會出聲「請脫下口罩」，否則會發出警報。本報資料照片